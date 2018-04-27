1 Мая — Праздник весны и труда

Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Этот светлый весенний праздник, знакомый нам с детства, прославляет мирный труд, созидание и социальную справедливость.
Добросовестный труд является основой достойной жизни каждого человека и каждой семьи, залогом успешного развития общества, повышения благополучия региона и страны.
Сегодня совместные усилия власти и бизнеса направлены на создание высокоэффективного производства, развитие реального сектора экономики, повышение производительности труда и, как следствие, заработной платы и жизненного уровня населения.
Настоящие патриоты своим трудом и преданностью избранному делу прославляют родную республику, делая ее краше и лучше. В успехах региона — результаты ежедневного труда сотен тысяч его жителей.
Уверен, что, сплотившись, мы реализуем самые смелые планы дальнейшего развития родной республики.
В единстве — наша сила!
Пусть эти весенние дни подарят всем хорошее настроение, душевный подъем и оптимизм, неиссякаемую энергию!
Глава Чувашской Республики
Михаил Игнатьев