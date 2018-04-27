29 апреля — День государственных символов Чувашской Республики

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем государственных символов Чувашской Республики!

Государственные символы объединяют всех, кто гордится многовековой историей народа Чувашии, кто искренне любит республику, чтит ее историю, чувствует свою ответственность за судьбу малой родины.

Национальная символика формирует уважение к чувашской культуре и традициям, вдохновляет граждан на достижения в труде, науке, культуре, спорте и других сферах жизни.

Сегодня национальное согласие и единство общества, подкрепленные вековыми духовно-нравственными традициями, являются важным условием уверенного и динамичного развития региона, благополучной жизни наших граждан.

От всей души желаю вам мира, добра, счастья, созидательной энергии и новых успехов на благо Чувашии!

Пусть любовь к родной земле и гордость за республику сплачивают нас и сегодня, и впредь!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев