Возгорание в кафе «Дровишки» в торговом центре «Дом Мод» в Чебоксарах оперативно ликвидировано

По предварительным данным, 26 апреля в 19:37 на телефон 01 поступил сигнал о возгорании в кафе «Дровишки», расположенном в пристрое торгового центра «Дом Мод» в г. Чебоксары.

После получения сигнала в 19:41 пожарные расчеты прибыли на вызов. Персоналом кафе до прибытия пожарных все посетители были эвакуированы, очаг пожара также локализован ими. Пожарными принято решение эвакуировать всех посетителей и персонал торгового центра. Эвакуировано порядка 300 человек.

О ситуации было оперативно доложено Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. Руководитель региона потребовал принять все необходимые меры и обеспечить безопасность людей, разобраться в причинах возникновения пожара.

Напомним, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерове по поручению Генеральной прокуратуры органами прокуратуры и МЧС проводятся проверки системы безопасности во всех торгово-развлекательных центрах республики. В торговом центре «Дом мод» зафиксировано 39 нарушений требований пожарной безопасности. В частности, система пожарной сигнализации и система оповещения технически неисправны, допущены изменения объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта.

В настоящее время надзорные органы выясняют обстоятельства ситуации. Будет также проверено, приняты ли меры по устранению нарушений руководством торгового центра после проверки прокуратуры и МЧС.

О результатах проверки будет доложено Главе Чувашии 27 апреля.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики