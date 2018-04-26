Чувашия присоединилась к Европейской неделе иммунизации

С 23 апреля по 29 апреля 2018 года в Чувашской Республике, как и в Российской Федерации и странах Европейского региона, по инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения проводится информационная кампания по пропаганде вакцинопрофилактики — Европейская неделя иммунизации (ЕНИ).

Главной целью этого масштабного мероприятия является не столько непосредственная иммунизация населения, сколько информирование, донесение правильной информации до жителей планеты.

Поддержание инициативы Всемирной организации здравоохранения и участие в мероприятиях ЕНИ — 2018 имеет важное значение, поскольку восприимчивые к инфекциям группы населения продолжают оставаться в каждом населенном пункте и коллективе, что может привести к возникновению вспышек той или иной инфекции.

Министром здравоохранения Чувашской Республики издан приказ от 16 апреля 2018 года «О проведении Европейской недели иммунизации в Чувашской Республике с 23 по 29 апреля 2018 года», которым утвержден «План мероприятий по проведению с 23 по 29 апреля 2018 года ЕНИ в Чувашской Республике».

Планом предусмотрено проведение в медицинских организациях «Дней открытых дверей» с оформлением уголков здоровья, тематических стендов по иммунопрофилактике, проведение бесед, консультаций медработниками населения по иммунопрофилактике инфекционных болезней, проведение конкурсов на лучшее оформление уголков, стендов, санбюллетеней по иммунизации населения с целью пропаганды иммунизации среди населения, организации горячих линий для населения.

Иммунизация является одним из величайших достижений здравоохранения, важнейшим инструментом сохранения здоровья населения и увеличения продолжительности жизни. Благодаря массовой вакцинации населения на нашей планете были ликвидированы многие эпидемиологические заболевания, уносившие в прежние времена тысячи человеческих жизней. Сейчас на очереди стоит ликвидация кори, краснухи, полиомиелита.

Убедительным результатом эффективности иммунизации является отсутствие и снижение уровня заболеваемости инфекциями, против которых проводятся массовые прививки. В Чувашской Республике с 1986 года не регистрируются случаи полиомиелита, с 1990 года — случаи столбняка, с 2007 года — дифтерии, с 2013 года — краснухи, регистрируются единичные случаи острого гепатита В. Заболеваемость эпидпаротитом, в сравнении с допрививочным периодом, снизилась в 125 раз.

Необходимо помнить, чем больше людей вакцинировано, тем выше коллективный иммунитет и барьер для инфекционных заболеваний. Не лишайте себя и Ваших детей права быть защищенными!