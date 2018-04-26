В Чувашии дан старт тарифной кампании на 2019 год

В рамках тарифной кампании на 2019 год в Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) начали поступать тарифные предложения (заявки) регулируемых организаций.

По состоянию на 25 апреля текущего года в Госслужбу с предложением об установлении (корректировке) тарифов обратились 13 организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, и 8 организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, что составляет более 12 % от всего количества регулируемых организаций.

Напоминаем, что в соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406, и Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, организации, осуществляющие регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроэнергетики, в срок до 1 мая года, предшествующего периоду регулирования, должны представить в Госслужбу предложение об установлении (корректировке) долгосрочных тарифов на предстоящий период регулирования и заявление о выборе метода регулирования тарифов.

Информационные письма «О регулировании тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2019 год» и «О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 год» размещены на сайте Госслужбы в баннере «Тарифная кампания», письмо «О представлении предложений по тарифам на услуги по передаче электроэнергии» размещено в разделе «Информационные письма».