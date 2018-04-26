СЕРГЕЙ МОРОЗОВ, губернатор Ульяновской области

«В нашей области живут более 100 тысяч чувашей, которые своим самоотверженным трудом приумножают славные традиции истории, культуры и наследия своего народа, проявляя себя в сфере экономики, промышленности, в сельском хозяйстве и торговле, в образовании и науке, в медицине. Более двух тысяч ульяновских ребят изучают историю, культуру чувашского народа в 94 образовательных учреждениях. В регионе действуют 25 взрослых и детских творческих чувашских коллективов. Ежегодный чувашский праздник Акатуй отмечается с большим размахом и стал всенародно любимым. Об успехах чувашского народа уже много лет рассказывают газета «Канаш» и телепрограмма «Эткер».