Поздравление Главы Чувашии с Днем чувашского языка

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем чувашского языка!

Язык является величайшим достоянием народа, символом национального единства.

В этом году мы отмечаем 170 лет со дня рождения выдающегося просветителя Ивана Яковлевича Яковлева, внесшего неоценимый вклад в становление чувашской письменности. «Халӑх ӑс тӑнӗпе унӑн пӗтӗм тӗнче курӑмне тӑван чӗлхе чун парать. Тӑван чӗлхесӗр чӑн-чӑн пӗлӳ ҫук» – «Мышление народа и все миросозерцание выражаются в его родном языке, и поэтому вне родного языка не может быть никакого разумного просвещения», – писал великий просветитель.

В Чувашии созданы все необходимые условия для обеспечения языковой преемственности, реализации права граждан на свободный выбор языка при обучении подрастающего поколения, воспитания его в духе добрососедства и уважения к языку и культуре всех народов, проживающих в нашей многонациональной республике.

Бережное отношение к родному языку – одна из приоритетных задач, в решении которой необходимо участие каждого из нас.

Желаю всем мира и добра, радости и процветания!