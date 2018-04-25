Поздравление Главы Чувашии с Днем чувашского языка

Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем чувашского языка!
Язык является величайшим достоянием народа, символом национального единства.
В этом году мы отмечаем 170 лет со дня рождения выдающегося просветителя Ивана Яковлевича Яковлева, внесшего неоценимый вклад в становление чувашской письменности. «Халӑх ӑс тӑнӗпе унӑн пӗтӗм тӗнче курӑмне тӑван чӗлхе чун парать. Тӑван чӗлхесӗр чӑн-чӑн пӗлӳ ҫук» – «Мышление народа и все миросозерцание выражаются в его родном языке, и поэтому вне родного языка не может быть никакого разумного просвещения», – писал великий просветитель.
В Чувашии созданы все необходимые условия для обеспечения языковой преемственности, реализации права граждан на свободный выбор языка при обучении подрастающего поколения, воспитания его в духе добрососедства и уважения к языку и культуре всех народов, проживающих в нашей многонациональной республике.
Бережное отношение к родному языку – одна из приоритетных задач, в решении которой необходимо участие каждого из нас.
Желаю всем мира и добра, радости и процветания!