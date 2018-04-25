Чебоксарские парки культуры и отдыха готовятся к открытию сезона

Открытие сезона в парках состоится 28 и 29 апреля.

До традиционного открытия паркового сезона осталось меньше недели, подготовительные работы к нему находятся на завершающем этапе.

В Центральном парке культуры и отдыха «Лакреевский лес» 23 и 24 апреля провели техническое освидетельствование аттракционов. Занималась этим московская компания «Диамет», имеющая на это соответствующую лицензию.

Сотрудники управления Гостехнадзора и специалисты компании осмотрели карусели, автодром и колесо обозрения, а также проверили состояние механизированного оборудования, изучили документацию, проанализировали условия эксплуатации и провели визуальный осмотр аттракционов.

«Аттракционы проверяют регулярно, но плановая проверка проходит перед открытием сезона – в апреле», – отметил директор парка «Лакреевский лес» Игорь Ивонтьев.

Всего на балансе парка числятся 14 муниципальных аттракционов, 6 аттракционов находятся в ведении частных организаций. Все они прошли техническое освидетельствование и получили допуск на эксплуатацию.

«С чебоксарскими парками мы работаем уже продолжительное время. Приезжаем к ним ежегодно в апреле. Для технического освидетельствования они предоставляют все свои аттракционы. В течение 2 дней были проведены проверки. Сбоев нет. Парк находится в отличном состоянии. На этой неделе мы также проверим аттракционы в Чебоксарском детском парке им А.Г. Николаева», – сообщил руководитель испытательной лаборатории НВП «Диамет» Александр Романов.

В Лакреевском лесу ведутся подготовительные работы по ремонту парковки. Напомним, до 1 июня 2018 года планируется расширить имеющуюся парковку до 2000 кв. м. В этом году также преобразится один из старейших аттракционов парка – «Карнавал», расположенный в центральной части аттракционной зоны.

Еще одним приятным подарком парка «Лакреевский лес» сезона 2018 года станет запуск новых акций на стоимость катания на аттракционах. К традиционным акциям «Удачная среда» и «Субботняя скидка» добавятся ежедневные акции, которые позволят гостям парка всех возрастов кататься на аттракционах со скидкой. Не останутся без внимания и многодетные семьи, для которых предусмотрена 50%-ная скидка.

В этом году сезон в парке откроется 29 апреля в 13:00. Запланированы масштабные фестивали: «Музыкальная Весна», «Сказочный марафон чудес», «Город впечатлений» и другие. С 1 июля в парке будет реализован абсолютно новый проект популяризации летнего отдыха, основанный по мотивам известной и всеми любимой сказки. Детали и тему проекта руководство парка пока держит в секрете.

К весенне-летнему сезону готовится и Чебоксарский детский парк им. А.Г. Николаева. 28 апреля в 12:00 здесь стартует программа «Мы первые!», которая объединит различные конкурсы, акции, анимацию для детей и большой субботник «Мир! Труд! Пломбир». По итогам субботника все получат бесплатное мороженое.

До открытия сезона все аттракционы пройдут техническое освидетельствование. Покраска бордюрных камней, металлических ограждений и парковой мебели пройдет, когда растает снег и установится относительно сухая погода.

«В текущем году мы планируем обновить аттракционы, отреставрировать веревочный городок, установить новый батут, увеличить жителей зооуголка «Ковчег». Сейчас ведутся переговоры о переезде в парк еще одного альпака», – поделился планами на этот год директор парка Георгий Богуславский.

Также в новом сезоне появятся несколько новых торговых точек, где можно будет приобрести кислородный коктейль, вареную кукурузу и мороженое.

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