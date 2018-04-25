Предприятия Чувашии стали больше продукции отгружать за рубеж

Несмотря на сложную международную обстановку в январе-феврале 2018 года внешнеторговый оборот Чувашской Республики увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,4% и составил 71,9 млн долларов США, в том числе экспорт – 21,7 млн долларов США (увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,3%), импорт – 50,2 млн долларов США (увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8%).

В 2017 году рост внешнеторгового оборота Чувашской Республики составил 495,5 млн долларов США и увеличился по сравнению с 2016 годом на 30,8% (по России – на 24,8%, по ПФО – на 20,8%). Рост отмечался как по экспорту (на 18,8%), так и по импорту (на 38,3%).

Достижения наших предприятий высоко оцениваются зарубежными компаниями. Количество стран-партнеров стабильно растет: с 74 в 2012 году до 95 в 2017 году.

Широко представлена за рубежом продукция предприятий пищевой промышленности – кондитерские изделия. Она поставляется в страны СНГ (Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Молдову, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Украину) и дальнего зарубежья (Болгария, Германия, Греция, Израиль, Канада, Китай, Латвия, США и др.).

Продукция предприятий химической отрасли – химические средства защиты растения, органические и химические соединения, красители (ПАО«Химпром», Филиал АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», ООО «НПП «Спектр» и др.) представлена на рынке Германии, Польши, Италии, Литвы, Испании, Португалии, стран СНГ и др., пиротехнические изделия поставляются в Молдову, Таджикистан, Узбекистан.

Санитарно-керамические изделия поставляются в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Бельгию, Грузию, Литву, Нидерланды, Великобританию.

Продукция предприятий электротехнической отрасли поставляется компаниям Армении, Беларуси, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Абхазии, Болгарии, Кубы, страны Прибалтики, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Чехии и др.

Производители межкомнатных дверей также вышли на рынки других стран.

Спортивные комплексы Чебоксарского завода игрового спортивного оборудования представлены в Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Беларуси, Болгарии, Германии, Грузии, Канаде, Латвии, Монголии, Польше, Норвегии, США, Турции, Чехии и др.

Кабинетом Министров Чувашской Республики ведется систематическая работа по оказанию предприятиям республики поддержки по выходу на внешние рынки. Образован ведомственный проектный офис по стратегическому направлению «Международная кооперация и экспорт». Работа ведется по приоритетной программе «Международная кооперация и экспорт» и приоритетному проекту «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

При участии инфраструктуры поддержки внешнеэкономической деятельности предоставлено 420 консультационных услуг организациям Чувашской Республики по вопросам выхода на внешние рынки.

При содействии АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» 22 субъекта малого и среднего предпринимательства заключили 58 экспортных контрактов на сумму 220 млн рублей.