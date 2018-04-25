В праздники в Чувашии «скорая» будет работать круглосуточно, поликлиники по графику

На майские выходные люди стараются попасть на дачные участки, выехать на природу, подальше от цивилизации. К сожалению, никто не застрахован от обострившихся недугов или травм. Поэтому надо запомнить, что для вызова «скорой» по всей республике номер телефона единый «103». Что касается больниц и поликлиник, то в праздничные дни расписание их работы меняется.

28 апреля – это обычный рабочий день, 30 апреля доктора трудятся по расписанию субботы, врач к вам придет, если вы его вызовете с 8 до 12 часов. 30 апреля, 1, 2 и 9 мая – выходные.

«Скорая помощь», которую с мобильного телефона нужно вызывать по номеру «103», работает без выходных круглосуточно.

Дети, которые нуждаются в питании молочных кухонь, голодными не останутся. Выходными будут 29 апреля, 1 и 9 мая. В остальные дни молочные кухни работают по обычному графику.

Оказание медицинской помощи в неотложной форме с 29 апреля по 2 мая и 9 мая 2018 года будет организовано в круглосуточном режиме в приемном покое Больницы скорой медицинской помощи, Республиканской детской клинической больницы и Городской клинической больницы № 1.