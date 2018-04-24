Умный подход к деньгам

Чтобы быть с доходами, но не влезать в долги

Илья Кузнецов и Федор Сидоров — студенты московского вуза и уже год живут в одной комнате в студенческом общежитии. Родители выделяют им на проживание и питание ежемесячно по 20 тысяч рублей каждому. Но Федору постоянно не хватает денег, и он вынужден их занимать у соседей, а вот Илья каждый месяц экономит не менее 3 тыс. рублей. Сидоров никак не может понять, как Кузнецову удается не только не занимать деньги, но еще и постоянно ходить в кино, заниматься спортом и к тому же еще и копить.

Вот такую задачу предложили студентам экономического факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова специальные гости на встрече, посвященной повышению финансовой грамотности среди молодежи. Тема обсуждения «Вкладывай в свое будущее — получай знания о личных финансах» была выбрана не случайно. В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи в школах и университетах республики были организованы различные мероприятия: для учеников младшей и средней школы — открытые уроки «Учись считать по-взрослому», для старшеклассников и студентов — деловые игры и круглые столы. «Ликбезы» на тему «Финансовая грамотность начинается с семьи» проведены и для старшего поколения…

Секрет того, как же герою задачки Илье удается, будучи студентом, оставаться по деньгам в плюсе, раскрыл будущим финансистам представитель инвестиционного холдинга «ФИНАМ» в Чебоксарах Алексей Германов:

«Все просто. Илья в отличие от Федора учится хорошо и получает стипендию. Кроме того, экономит на транспортных расходах — берет, скажем, не «разовые поездки», а ежемесячный абонемент для поездок в метро, питается в студенческом кафе, а по выходным самостоятельно готовит еду в общежитии, не тратится на «тренажерку» в фитнес-центре, а бесплатно занимается в университетском спортзале. Расплачивается в магазине банковской картой и получает с нее двухпроцентный «кэшбэк» от суммы покупок. Подобрал выгодный тариф на связь и Интернет. Сэкономленные деньги Кузнецов не тратит, а кладет на банковский счет, на котором за год у него уже накопилось более 37 тысяч рублей».

— Я, конечно, стремлюсь жить по сценарию Ильи, но не всегда получается, — поделилась мнением во время обсуждения темы студентка второго курса экономического факультета ЧГУ Юлия Григорьева. — Не каждый месяц, но все же мне удается сэкономить около 1500 рублей.

Экономлю на маршрутке, пользуясь транспортной картой, в магазине стараюсь приобретать товары со скидкой, хотя и здесь тоже можно попасть в ловушку. Часто бывает, что заодно человек покупает множество ненужных ему вещей «по скидке», и в результате тратит больше. Поэтому и нужно быть финансово подкованным, чтобы не переводить деньги впустую. Я, например, вместе с родителями ежемесячно подсчитываю семейные доходы и расходы. Так мы планируем, где можно сэкономить, а где потратить побольше.

Таких жизненных примеров грамотного и неграмотного управления своими финансами на встрече было приведено немало. Эксперты говорили со студентами о том, как важно правильно инвестировать в образование, планировать личный бюджет, куда вкладывать накопленные деньги, чтобы их приумножить, и, наконец, как не попасться в сети финансовых мошенников.

— Сейчас, когда население активно пользуется при расчете банковскими картами, финансовыми услугами с помощью мобильных приложений в телефоне, совершает покупки через Интернет, нужно быть особенно внимательным в управлении собственными сбережениями, — предупредил начальник организационного отдела Министерства финансов Чувашии Евгений Маскин и привел целый ряд мошеннических «капканов», в которые могут угодить доверчивые люди. Например, звонит «представитель» банка с просьбой погасить задолженность по кредиту. Человеку, озадаченному внезапно образовавшимся долгом, предлагается сообщить данные пластиковой карты, чтобы проверить, не произошла ли ошибка. Спустя некоторое время, со счета карты попавшегося на удочку мошенников гражданина вдруг исчезают деньги.

— Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов. Если такая ситуация происходит, клиента просят приехать в банк лично, — разъяснил ошибку Евгений Вячеславович и подчеркнул, что наша финансовая безопасность напрямую зависит от правильно принимаемых нами решений. Для того в республике и уделяется столько внимания повышению финансовой грамотности населения.

Не случайно в прошлом году Чувашия вошла в тройку регионов-лидеров по охвату граждан мероприятиями, направленными на то, чтобы обучить людей правильно обращаться с деньгами. А с сентября 2017 года в пяти пилотных школах республики введены специальные факультативные занятия по основам финансовой грамотности. Кстати, на одном из них, организованном в виде деловой игры, удалось побывать и нашему корреспонденту.

Ученики 10А класса чебоксарской школы № 48, обучающиеся по социально-экономическому профилю, пытались понять, как происходит кругооборот денег, товаров и услуг и как заработать себе на жизнь, разделившись на две команды: мальчики были представителями домашнего хозяйства, девочки — предпринимателями. Первые предлагали ресурсы, вторые — товары и услуги. Сойдясь на условном «рынке», участники игры, которым изначально был выдан стартовый капитал, продавая и покупая, должны были заработать как можно больше.

Но только представителям домашнего хозяйства удалось получить прибыль. По словам одного из победителей Даниила Федорова, чтобы заработать на жизнь, нужно заняться перспективным бизнесом или правильно инвестировать. А вот «бизнес-леди» потерпели полное фиаско. «Все наши девочки-предпринимательницы, к сожалению, оказались банкротами, — огорчилась Анна Андреева. — Теперь я знаю, что организовывать свое дело, фирму, пусть даже понарошку, не просто. Надеюсь, в реальной жизни мне удастся избежать таких потерь».

— Учить молодых людей обращаться с деньгами сегодня просто необходимо, — считает преподаватель обществознания Татьяна Елимова. — А как еще воспитать ответственного гражданина, если он ничего не смыслит в финансах? Уже со школьной скамьи человек должен ясно представлять, какие процессы происходят в этой сфере, чтобы никто не смог воспользоваться его доверчивостью и он сам принимал решения, сознательно и разумно.

Фото Олега Мальцева

В течение получаса ученики 48-й школы Чебоксар — одной из пяти школ республики, где введен факультатив по финансовой грамотности, пытались «заработать на жизнь», выстраивая модель кругооборота ресурсов, товаров, услуг и денег.

КСТАТИ

По данным Министерства финансов Чувашии, по итогам 2017 года Чувашская Республика зарекомендовала себя регионом, подтверждающим высокое качество управления общественными финансами.

По размеру государственного долга в расчете на одного жителя республика входит в тройку регионов-лидеров ПФО, имеющих наименьшую долговую нагрузку. Чувашия занимает второе место в России по качеству осуществления государственного (муниципального) финансового контроля, как и по уровню открытости бюджетных данных среди регионов Приволжского федерального округа, а среди всех субъектов страны входит в группу лидеров, занимая 7-е место.

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