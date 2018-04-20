Сделано из молока

Натуральные продукты с ядринскими корнями

Около 70 тонн цельного молока, 5 тонн сметаны, 12 тонн творога (а на пасхальной неделе — и все 20) и много другой молочной продукции ежедневно сходит с конвейера крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия республики — ОАО «Ядринмолоко». Современный завод мирового уровня появился на ядринской земле буквально в чистом поле, всего пять лет назад. А сегодня он является одним из лидеров в своей отрасли не только в Поволжье, но и в России.

Все начинается с сырья

В молоке должно быть молоко и ничего больше, убеждены в ОАО «Ядринмолоко». Вот почему качеству исходного сырья — сырому натуральному коровьему молоку — здесь уделяют самое пристальное внимание. Его ядринские молочники закупают только у проверенных и передовых сельхозпредприятий. В списке поставщиков — около 30 молочных хозяйств Чувашии, Татарстана, Нижегородской, Ульяновской областей, Удмуртии. Больше всего молока поступает на завод из соседнего Татарстана (его еще называют «молочной столицей» России) — 43% по итогам первого квартала этого года. На долю чувашских буренок приходится чуть более 36% (в основном это хозяйства Чебоксарского, Вурнарского, Красночетайского, Мариинско-Посадского районов), а ядринских — всего 6,6% (ООО «Родина», ОПХ «Ленинская искра», СХПК «Выльский», ООО «Герой»).

«Не все хозяйства республики, к сожалению, дотягивают до наших требований по качеству сырья, — поясняет географию поставок Михаил Иванов, начальник отдела по заготовке сырья. — Сырое молоко мы приобретаем лишь в тех хозяйствах, в которых уверены и с которыми давно работаем. Мы знаем, в каких условиях там содержатся животные, как организован сбор молока, как следят за промывкой аппаратов. А вот от частных лиц сырое молоко мы не принимаем принципиально. Его качество оставляет желать лучшего и не проходит по лабораторным показателям». К тому же, рассказывают на предприятии, такое сырье может привести к поломке дорогостоящего импортного оборудования, установленного на заводе. Горький опыт уже имелся: бывали случаи, когда из-за некачественного сырья сворачивалось молоко в пастеризационной установке, забивался сепаратор, что приводило к длительному простою линии.

Впрочем, на какие бы ухищрения ни шли поставщики, пытаясь искусственно «освежить» молоко, можно не сомневаться, что на «Ядринмолоко» их выведут на чистую воду. Гарантом безопасной продукции на молзаводе служат сразу три аттестованные лаборатории, единственные в своем роде в Чувашии и самые современные по оснащению среди молочных заводов в Поволжье.

Прибыв на «Ядринмолоко», сырое молоко из молоковозов сразу же попадает в лабораторию, где каждая партия подвергается всестороннему анализу. Сырье проверяют по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям. Специальные приборы и реактивы определяют не только жир и белок, но и наличие в молоке соматических клеток, соды, аммиака, антибиотиков… «Умные» аппараты позволяют получить результаты в считанные минуты, и лишь после того, как в лаборатории дадут добро, сырье отправляется на переработку.

«Сюрпризы» в виде аммиака или соды, которые непорядочные производители добавляют в молоко, чтобы оно не сквашивалось, мы уже давно не выявляем в поставляемом нам сырье, — рассказывает начальник лаборатории Оксана Михайлова. — Все поставщики наши требования хорошо знают и понимают, какой жесткий контроль их ждет, поэтому стараются держать марку. Все сырье поступает к нам стабильного качества».

А бывает, приводят пример на «Ядринмолоко», потенциальные поставщики после экскурсии по заводу вдруг неожиданно пропадают. «Увидев нашу лабораторию, походив по производству, многие понимают, что на нашем заводе их сырье просто-напросто «не пройдет». Кто-то ищет другие рынки сбыта, а кто-то принимает меры в своих молочных хозяйствах, чтобы подтянуться», — говорит Владислав Пульков, начальник отдела снабжения.

Такой же тщательный контроль проходит и готовая продукция. Образцы на разных этапах технологического процесса поступают в лабораторию прямо с ленты конвейера, а затем тестируются на конец срока годности и даже спустя пять дней после его истечения.

В отдельных холодильниках в лаборатории хранят образцы сырья поставщиков каждой партии. Есть здесь и так называемая библиотека образцов — за стеклом холодильника можно увидеть не только молочные продукты со знакомой коровой на этикетке, но и упаковки с логотипами собственных торговых марок крупных федеральных сетей. Так, творог и молоко, изготовленные на «Ядринмолоко», под собственными торговыми марками продают крупнейшие ритейлеры «Дикси» и «Ашан».

Культура производства

Оказавшись в цехах «Ядринмолоко», сразу и не поймешь, что здесь имеют дело с молоком. Все производственные процессы происходят в огромных резервуарах и лабиринтах труб различного диаметра. Лишь тонкий молочный аромат подсказывает специфику завода. Все линии полностью автоматизированы и закрыты от любого внешнего воздействия, в том числе контакта с руками, так что никаких молочных рек здесь не увидишь. Продукт показался лишь в самом конце технологической цепочки, когда с конвейера пакеты и «кувшинчики» упаковывали в коробки.

«Я всегда сравниваю пищевое производство с медициной, — рассказывает коммерческий директор «Ядринмолоко» Роман Малов. — Стерильность, чистота, высокие технологии — культура производства продуктов питания должна быть превыше всего. Как и честное имя производителя». На предприятии в любой момент готовы к всевозможным проверкам. Здесь даже шутят, что проверяющих так много и приходят они так часто, что работать не дают. «Мы совершенно открыты, прозрачны, а потому нам нечего бояться и нечего скрывать», — уверенно заявляет Роман Малов.

Что, кстати, подтверждают и самые высокие рейтинги. ОАО «Ядринмолоко» вот уже несколько лет входит в рейтинг добропорядочных молокопереработчиков России, составляемый Россельхознадзором. В «честном» списке — более 30 производителей со всей страны, в продукции которых по результатам проверок не были выявлены ни фальсификация, ни нарушения требований безопасности.

Впрочем, гораздо более важна для предприятия оценка покупателя. Продукцию «Ядринмолоко» любят и ценят не только в Чувашии. Ее выбирают жители Татарстана, Москвы, Московской, Нижегородской, Самарской областей. В ближайшее время молочные продукты из Ядрина появятся и в Ульяновской области. О многом говорит и наличие чувашского бренда на полках крупнейших федеральных сетей. Сегодня молоко, творог, сметану, кефир, ряженку и другие молочные продукты «Ядринмолоко» можно встретить в супермаркетах сетей «Магнит», Х5 Retail Group, METRO, «Ашан», «Дикси», «Лента» и других. Хорошо известно, как непросто туда попасть любому производителю продуктов питания. «Входные» условия сетей очень жесткие: прежде чем выставить товары на прилавок, устраивают производителям независимые аудиторские проверки. Изучают все: от приемки сырого молока до бухгалтерской отчетности. А с проверками, отмечают на предприятии, сетевики приходят даже чаще, чем надзорные органы.

Все шире молочные реки

Сегодня ассортимент «Ядринмолоко» насчитывает около 100 наименований вкусной «молочки» в различных упаковках. Ежедневно на заводе перерабатывается более 180 тонн сырого молока. Но предприятие намерено взять планку гораздо выше — в течение года здесь планируют довести производственные мощности до 300 тонн в сутки.

Из года в год увеличиваются и объемы выпускаемой продукции, в частности, творога. В прошлом году завод приобрел семь новых творожных котлов емкостью 15 тонн каждый. Растет и производство цельномолочной продукции, масла — для этого на заводе реализуют два инвестпроекта по расширению цеха ферментации и аппаратного цеха. И хотя на «Ядринмолоко» установлено самое современное оборудование, о модернизации здесь тоже не забывают. Каждый год внушительные суммы (больше ста миллионов рублей) направляются на обновление производства.

Своих покупателей «Ядринмолоко» регулярно удивляет новинками. Так, например, уже в апреле на прилавках появится молоко жирностью 1,5%. Изменения будут и в упаковке. Кефир и молоко производитель собирается фасовать в картонные коробки, а творог — в пакеты с плоским дном. В такую упаковку продукт расфасовывается в газовой среде, благодаря чему может храниться дольше — до 21 дня.

Специалисты утверждают: опасаться такого срока хранения молочных продуктов не стоит. «Длительный срок достигается за счет высоких технологий и культуры производства, — объясняет Тамара Тарасова, заместитель генерального директора по производству ОАО «Ядринмолоко». — Многие, наверное, помнят, что когда-то на молочных продуктах указывался срок хранения и 36 часов, и 72 часа, потом срок годности вырос до 5-7 суток. А сейчас молоко может храниться и не портиться до двух недель. Но это не значит, что оно ненатуральное, как принято считать. Изменились технологии, а с ними и сроки хранения. Все процессы закрыты от контакта с воздухом и людьми».

«Как сделать так, чтобы люди, приходя в магазин, выбирали нас? Ответ, в общем-то, прост: делать продукцию качественно, профессионально и не подводить потребителя, — считают в «Ядринмолоко». — Только так можно стать лидером и заслужить доверие покупателей».

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Специалисты лаборатории «Ядринмолоко» проверяют сырье по многим параметрам, в том числе на антибиотики и аммиак.

КСТАТИ

Что в кружке молока?

Молочная продукция сегодня одна из самых подделываемых на рынке продуктов питания. Больше всего фальсифицированной продукции, по мнению специалистов, в сыре — подделки составляют до 70%, затем следуют творог, сметана и сливочное масло. Недобросовестные производители без зазрения совести заменяют животный жир на более дешевый растительный, разбавляют цельное молоко сухим и не всегда пишут об этом на упаковке. Причем необязательно такую продукцию выдает цена — «немолоко» можно встретить и в продуктах высокого ценового сегмента. Как быть в такой ситуации покупателю?

«Делать выбор в пользу крупных молокопереработчиков, — считают на «Ядринмолоко». — Обычно фальсификация происходит на уровне поставки сырья. На большом заводе фальсифицированное сырье обязательно выявят в лаборатории и не допустят на производство — слишком дорожат производители своей деловой репутацией. В зоне риска — малоизвестные переработчики, которые не могут обеспечить достойное качество продукции».

Впрочем, иногда «достается» и крупным компаниям. Так, в конце января надзорные органы отобрали пробы питьевого пастеризованного молока в магазинах республики. Результаты проверки оказались совершенно неожиданными для крупных производителей молочной продукции — в ряде проб эксперты обнаружили наличие сухого молока. Результаты проверки переработчики молока поставили под сомнение: на сегодняшний день, утверждают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности (ФГБНУ «ВНИМИ», Москва), нет метода, который позволил бы определить наличие в питьевом молоке сухого. Международный стандарт на данный момент только разрабатывается.

Сегодня на «Ядринмолоко» полностью отказались от производства спредов и творожных продуктов. А всю продукцию изготавливают из натурального сырья.

цифры

392 человека работают в ОАО «Ядринмолоко».

15280 тонн молочной продукции переработано «Ядринмолоко» за первые три месяца этого года.

От 15 до 30% составляет скидка на акционную продукцию завода. Акции действуют постоянно и во всех магазинах, где есть продукция «Ядринмолоко».

Почти 1 млн рублей предприятие ежегодно направляет на благотворительность.

ДОСЛОВНО

СЕРГЕЙ ТОКСУБАЕВ, генеральный директор ОАО «Ядринмолоко»:

— В общем объеме реализованной продукции в Ядринском районе в 2017 году на долю «Ядринмолоко» приходилось 86%. За первый квартал года в бюджеты всех уровней мы уплатили налогов на сумму почти 39 млн рублей. Средняя зарплата на предприятии составляет на сегодня чуть больше 23 тысяч рублей. Предприятие постоянно развивается. По сравнению с прошлым годом прирост объема производства достиг 37%. А на завершившейся вчера одной из крупнейших международных выставок продуктов питания и напитков InterFood в Санкт-Петербурге кефир производства «Ядринмолоко» м.д.ж 0%, 1%, 2,5% и 3,2% признан лучшим продуктом в номинации «Молоко и кисломолочные продукты».