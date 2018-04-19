Стань участником социального проекта

По итогам конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества2017 года был отмечен социальный проект Чувашского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» – «Путешествие по родному краю».

Проект подразумевает серию разноплановых мероприятий:

— создание волонтерского движения в области охраны памятников истории и культуры,

— организация работы по выявлению, изучению и популяризации национального историко-культурного наследия,

— обучение молодого поколения навыкам работы с фото- видеоматериалами, архивными документами,

— написание статей об исторических фактах и памятниках,

— создание Web-сайта, где будут размещены фотоматериалы в формате 3D-панорам.

Целью данного проекта является приобщение молодого поколения к проблемам охраны историко-культурного наследия г. Чебоксары,формирование исторического самосознания, патриотизма, чувства ответственности за сбережение культурного наследия.

Проект будет реализовываться в столице Чувашской Республики. Он приурочен к 550-летию основания г. Чебоксары.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Чебоксары, Школьный проезд д. 1, офис 202,

https://vk.com/public151017894, http://www.voopiik.ru/

или по тел. (8352) 49-04-42.