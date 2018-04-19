За спецприз «Ростелекома» сразятся робототехники из Чувашии

«Ростелеком» стал партнером регионального этапа Всероссийской робототехнической олимпиады в Чувашии. Компания учредила дополнительную номинацию «Ростелеробот» за самую оригинальную и сложную конструкторскую разработку. Сертификаты от телеком-оператора на экскурсионную поездку в IT-город Иннополис получат 18 юных робототехников региона. Это команды, занявшие вторые и третьи места в категориях: «Сокращение пищевых отходов», «Точное земледелие», «Сортировка посылок», «Творческая категория» – и победитель в номинации «Следование по линии».

«Ребята уже давно наслышаны о городе инноваций. Им интересно попасть в знаменитый «Лицей Иннополис» и самим увидеть, как там живут и учатся их сверстники. Среди участников олимпиады есть и те, кто в перспективе планирует поступать в местный университет. Поездка в Иннополис – это лучший подарок для участников нашего турнира», – отмечает руководитель Центра молодежного инновационного творчества Чувашской Республики Сергей Солин.

Александр Дудин, директор филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком»: «Мы видим, насколько прочно робототехника вошла в жизнь. Флагманы этого инновационного направления – дети, завтрашние IT-специалисты. Поэтому важно развивать и поддерживать детское техническое творчество, это кадровый потенциал отрасли информационных технологий».

Турнир пройдет 22 апреля в Чебоксарах на базе машиностроительного факультета Чувашского государственного университета. В состязаниях примут участие лучшие клубы робототехники республики. Командам предстоит собрать роботов, а затем проверить их в состязаниях: «Сортировка посылок», «Футбол WRO», «Следование по линии» и др. Победители регионального этапа выступят на Всероссийской робототехнической олимпиаде, которая состоится летом 2018 года в Татарстане.

Посмотреть, как соревнуются роботы, может каждый. Посетителей и участников состязаний в фойе будет встречать МАКС – забавная ростовая кукла-робот «Ростелекома». С десяти часов откроются образовательные площадки, досуговые зоны, выставка 3D-моделей и фотозона.