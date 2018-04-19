В Чувашии проходит Единый информационный день

19 апреля в Чувашии проходит очередной Единый информационный день. Его темы – разъяснение законодательства о переходе на прямые договорные отношения между собственниками имущества в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями, ход весенних полевых сельскохозяйственных работ, проведение экологических субботников, весеннего этапа Дня дерева, благоустройство населенных пунктов, придорожных территорий, кладбищ и поселенческих дорог, подготовка к мероприятиям, посвященным празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Кроме того, в рамках информационного дня обсудят меры по обеспечению пожарной безопасности на территории республики в весенне-летний пожароопасный период и ход проведения детского благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства».

Информационные группы выехали в малые и наиболее отдаленные населенные пункты, где проведут встречи с населением, трудовыми коллективами предприятий и организаций и ответят на актуальные вопросы. Также будет организован прием граждан по личным вопросам.