КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ, председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«В 1999 году я в числе 18 федеральных кандидатов попал в Госдуму. Моя первая Дума была от страны — такой странный статус «дежурный по стране». Это вроде бы очень много, но на самом деле — ничто. Потому что нет конкретных партнеров, нет конкретных задач и нет возможности позвонить конкретному человеку и отчитаться о сделанной работе… Потом я работал в Чувашии в качестве депутата Госдумы в течение восьми лет, и мне не стыдно за эти годы, потому что я очень здорово вошел в проблемы республики и старался помогать. Для меня это было гораздо более важной миссией, чем мои прочие депутатские обязанности. Я к этому отнесся всей душой и по-другому себе не мыслил потом работу и в Совете Федерации».