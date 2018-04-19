Самая близкая власть

Вчера в Чебоксарах состоялся День местного самоуправления. Это профессиональный праздник представителей органов муниципальной власти и администраций сельских поселений, учрежденный в 2012 году по указу Президента России Владимира Путина.

В Чувашском государственном академическом драматическом театре имени К.В. Иванова собрались те, на ком лежит социальная защита населения, охрана общественного порядка, организация досуга людей и множество других вопросов, решаемых непосредственно на местах. Местная власть отвечает в первую очередь за создание комфортных условий проживания. В Чувашии насчитывается 284 сельских поселения, 7 городских, 21 муниципальный район и 5 городских округов, объединенных в Совет муниципальных образований республики.

Собравшихся приветствовал Глава республики Михаил Игнатьев. «Вы каждый день сталкиваетесь с проблемами людей, муниципальными органами решаются самые насущные вопросы жизнеобеспечения, — подчеркнул он. — Вместе с вами республиканская власть обеспечивает комплексное развитие территорий». Большая группа представителей местной власти получила государственные и иные награды. Подробности — в ближайшем номере газеты.