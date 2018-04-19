Да будет газ!

Два года до первого потребителя в Заволжье

С учреждений культуры, образования, здравоохранения и котельных должна стартовать долгожданная газификация Заволжья. Это будет первый этап программы, который начнется уже в текущем году и продлится до 2020 года. О подробностях ее реализации говорили на днях в Доме правительства на рабочем совещании.

Торги объявлены, осталось определиться с подрядчиком, осветил текущее положение дел Глава республики, подчеркнув, что газификация — это не только экологическая безопасность, тепло и уют для жителей левобережья, но и дополнительный импульс для развития Заволжья.

Прежде чем перейти к главной теме разговора, Михаил Игнатьев напомнил, что Чувашия вошла в число регионов России, газификация которых осуществляется на средства ПАО «Газпром». Объем финансирования с 2012 по 2015 год составил порядка 1,2 млрд рублей, что позволило газифицировать новые объекты и повысить надежность газоснабжения потребителей городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района.

80 процентов — уровень газификации Чувашии, в том числе городов и поселков городского типа — 89%, сельской местности — 67%

Среди реализованных проектов строительство распределительного газопровода высокого давления от газораспределительной станции Чебоксары-3 до газопровода высокого давления села Хыркасы Чебоксарского района, газопровода высокого давления для кольцевания ГРС «Чебоксары ТЭЦ-2» и ГРС «Новочебоксарск ТЭЦ-3», газопровода среднего давления от ТЭЦ-1 до IV микрорайона Чебоксар (это необходимо для обеспечения газоснабжения вновь строящихся микрорайонов центральной части города), газопровода высокого давления от ГРС «Новочебоксарская ТЭЦ-3» до промышленной зоны по улице Промышленной в Новочебоксарске.

Газификация Заволжья пройдет в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации ООО «Газпром межрегионгаз», начал свой доклад министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Михайлов. Не позднее 7 мая, сообщил он, будут подведены итоги торгов на строительство межпоселкового газопровода к Заволжью. В 2018–2020 годах (первый этап программы) пройдет газификация социальных объектов, должны быть спроектированы и построены внутрипоселковые газораспределительные сети, в том числе в поселках Сосновка, Октябрьский, Северный, Пролетарский, Первомайский, на улице Санаторной.

Котельная санатория «Чувашия» будет газифицирована за счет собственника, здание пожарного депо пожарной части № 9 и физкультурно-оздоровительный центр «Росинка» — за счет республиканских средств.

В 2021–2030 годах (второй этап) будет проложено 111,6 км уличных газопроводов. За владельцами индивидуального жилья останется строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установка внутридомового газового оборудования, приборов учета газа.

«Когда реально первый потребитель получит газ?» — задал конкретный вопрос Михаил Игнатьев, выслушав министра. «В июле 2020 года», — дал тот такой же конкретный ответ.

Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков дополнил общую картину, сообщив, что 12 марта объявлен открытый аукцион для определения подрядной организации для разработки проектной и рабочей документации по строительству внутрипоселковых газораспределительных сетей в поселке Сосновка. Срок выполнения заказа с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы — январь 2019 года. А по словам генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдина Мифтахутдинова, большой опыт работы по газификации Чувашии позволит газовикам успешно справиться с поставленной задачей.

Фото Максима Иванова (на-связи.ру)

Первым делом в Заволжье газифицируют социальные объекты и только потом частные домовладения.