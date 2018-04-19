С наградой!

Указом Главы Чувашии от 16 апреля 2018 года присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Лапшиной Августине Константиновне — заведующей молочно-товарной фермой ООО «Эмметево» Яльчикского района;

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Петрову Николаю Петровичу — начальнику отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района Чувашской Республики;

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Бузлаевой Вере Анатольевне — заместителю главного бухгалтера АО «Завод «Электроприбор», г. Алатырь.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены:

Александров Николай Поликарпович — глава Шатьмапосинского сельского поселения Моргаушского района, Бибукова Вера Николаевна — ведущий специалист-эксперт администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского района, Конов Алексей Иванович — глава Мишуковского сельского поселения Порецкого района, Кувайская Нина Никоноровна — ведущий специалист-эксперт администрации Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района, Кузнецова Любовь Геннадьевна — глава Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района, Кузьмин Анатолий Николаевич — глава Юськасинского сельского поселения Моргаушского района, Павлов Валерий Петрович — начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Канашского района, Петров Олег Валентинович — глава Азимсирминского сельского поселения Вурнарского района.