Ситуация в Ядрине под контролем

Резервуары промыты, никто не заболел

17 апреля под руководством председателя санитарно-противоэпидемической комиссии — министра здравоохранения республики Владимира Викторова прошло экстренное заседание, на котором обсуждалась ситуация в Ядрине, возникшая из-за ухудшения качества питьевой воды.

Лабораторные тесты показали, что в самих скважинах, откуда идет снабжение города водой, ее качество отличное, а вот в резервуары-накопители попали патогенные бактерии. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Елена Прокопьева сообщила: «При лабораторном исследовании качества воды были обнаружены несоответствия требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям. 16 апреля было организовано проведение дезинфекционных мероприятий. Произведена очистка резервуаров чистой воды».

Возможно, предположили участники заседания, это произошло из-за того, что земли вокруг резервуаров, которые ранее фактически не участвовали в сельхозобороте, стали обрабатывать, вследствие чего в период паводка и возникла непредвиденная ситуация. Так ли это на самом деле, комиссии еще предстоит выяснить.

По словам главного врача Ядринской центральной районной больницы Сергея Никитина, медицинская помощь пациентам оказывается в штатном режиме. Обратившихся с жалобами на кишечные заболевания нет. Однако в случае ухудшения эпидситуации в больнице дополнительно могут быть развернуты 8 коек инфекционного профиля, а также 14 коек в Красночетайской районной больнице.

Рабочее совещание провел в Ядрине первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Максим Иванов, сообщает пресс-служба министерства. По последним сообщениям, ситуация в городе улучшилась. После того как Ядринским МПП ЖКХ были освобождены резервуары подземных емкостей для хранения питьевой воды № 3 и № 4, комиссия их осмотрела. Трещин, сколов, механических повреждений не обнаружено. Специалисты произвели механическую чистку резервуаров, очищенная поверхность была промыта водой, а затем продезинфицирована 10% раствором гидрохлорида кальция.

По сообщению Ядринской районной администрации, вода на все объекты после очистки резервуаров подается, однако, пока идет процесс исследования проб в лаборатории, для питьевых нужд в социальных учреждениях используется бутилированная вода. Образовательные и медицинские учреждения, детские дошкольные организации снабжены ею в достаточном количестве, проводится постоянный подвоз воды по мере необходимости.