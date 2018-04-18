И колодец, и река

Чувашская республиканская поисково-спасательная служба сообщила о происшествиях, случившихся за выходные, и сразу два ЧП были связаны с водой.

В субботу на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что в поселке Октябрьский застрял в колодце молодой человек. Он начал чистить источник воды, когда его стало засасывать. Из колодца сельчанина вытаскивали уже спасатели и пожарные, которые также оказали первую помощь.

Воскресный случай произошел на Волге: катаясь на кайте (управляемом воздушном змее) по льду, мужчина провалился в промоину. Ему также пришли на помощь спасатели: они выехали на место на «Марсе» — судне на воздушной подушке — и вытащили бедолагу из воды с помощью круга.