Поисковики поедут в Тверь и в Севастополь

В Чувашии стартовала республиканская «Вахта памяти-2018»

Торжественное ее открытие прошло 14 апреля в Чувашском национальном музее в Чебоксарах. В нем приняли участие представители более 20 поисковых отрядов республики.

Место сбора выбрано не случайно — с прошлого года в рамках всероссийского проекта «Территория Победы» в музее открыто представительство федерального Музея Победы.

В субботу в музейном актовом зале вновь образованным отрядам вручили шевроны и флаг Поискового движения России. После этого участники возложили цветы к памятнику Гале Керзиной, установленному недалеко от музея. Эта девочка погибла 4 ноября 1941 года во время единственного авианалета на Чебоксары (о ее судьбе наша газета рассказала в материале «Война — это когда погибают дети», «СЧ» от 8 и 15 июня 2016 г.)

…Уже на этой неделе поисковики отправятся в экспедиции. Первый отряд из Чувашии встанет на Вахту памяти 21 апреля.

«Каждый отряд выезжает в определенную точку, — рассказала научный сотрудник сектора археологии и древней истории Чувашского национального музея Анастасия Пушина. — Школьники поедут в крупные лагеря, кто-то отправится на Калининский фронт, а отряд «Георгиевская лента» Чувашского государственного университета будет работать в Севастополе».

Кстати

В этот же день в Музее В.И. Чапаева прошел республиканский семинар для поисковых отрядов «По следам 25-й Чапаевской дивизии». Его участники обсудили проведение поисковых работ в районе Севастополя, где проходил путь 25-й Чапаевской дивизии.

Екатерина Александрова

Фото с сайта Поискового отряда «Веда»

Один из поисковых отрядов республики «Веда» в этом году, как и в прошлом, будет работать в Ржевском и Зубцовском районах Тверской области.