Скоро День Победы

Более трех миллионов рублей выделено из резервного фонда правительства республики на проведение главного праздника Победы на Красной площади Чебоксар.

Распоряжение об этом подписал на прошлой неделе председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин. Деньги выделяются Минкультуры республики — для финансирования расходов на подготовку и проведение торжественного прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона.

В другом подписанном в правительстве распоряжении военному комиссариату Чувашии рекомендовано организовать подготовку и проведение торжественного прохождения сводного полка. А администрациям районов и городов в свою очередь — заняться подготовкой и проведением торжественных митингов, праздничных концертных программ, театрализованных представлений и иных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Мария Ненашева.