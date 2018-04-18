Внимание: конкурс!

С каждым годом все больше товаропроизводителей Чувашской Республики радуют потребителей своей качественной продукцией, выходят на российский и зарубежный рынки. Чтобы о высоком качестве вашей продукции или услуги узнали все, примите участие в ежегодном Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России».

Участие в конкурсе — хорошая возможность проанализировать свои сильные и слабые стороны, получить независимую экспертную оценку работы в области качества и конкурентоспособности. Победа — результат достижений. Несомненно, это и мощный сигнал для потребителей и партнеров, год от года все требовательнее относящихся к качественной составляющей любой организации. Это и признание на российском рынке через возможности программы «100 лучших товаров России».

За минувшие годы в конкурсе приняло участие 388 предприятий и организаций республики, представившие 630 видов товаров и услуг. В копилке достижений Чувашии — 143 лауреата и 275 дипломантов программы. Их продукция и услуги маркированы логотипом победителя конкурса, который в течение двух лет безвозмездно можно использовать в рекламных целях.

Церемония торжественного награждения лауреатов конкурса в Чувашской Республике проходит в рамках празднования Всемирного дня качества на Республиканской научно-практической конференции в присутствии Главы Чувашской Республики и почетных гостей.

Лучшие работники предприятий — победителей конкурса награждаются почетными знаками «Отличник качества», а руководители — знаками «За достижения в области качества».

Лучшим российским предприятиям ежегодно вручаются высшие награды — призы «Гордость Отечества» для высокотехнологичной продукции и «Лидер качества» и специальные почетные награды: для продовольственных товаров приз «Вкус качества», для изделий народных и художественных промыслов — приз «Народный промысел». Новые инновационные проекты отмечаются призом «Инновация», а предприятия, осваивающие импортонезависимое производство, — призом «За успехи в импортозамещении».

Чувашские товаропроизводители были отмечены призом «Лидер качества» в 2010 году.

В этом году конкурс проводится в двух товарных группах: продукция и услуги.

Предусмотрены следующие номинации:

продовольственные товары

промышленные товары для населения

продукция производственно-технического назначения

изделия народных и художественных промыслов

услуги для населения

услуги производственно-технического назначения.

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Необходимые документы размещены на сайте ФБУ «Чувашский ЦСМ» http://csm21.cap.ru/.

По вопросам участия обращаться г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 42.

Тел. 33-44-61, факс 66-62-16, e-mail: stand_csm@chtts.ru

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Надеемся увидеть лучших чувашских товаропроизводителей в числе обладателей высших наград Конкурса «100 лучших товаров России» 2018 года.

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