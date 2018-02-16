15 февраля в Сочи состоялось пленарное заседание Российского инвестиционного форума «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее», в ходе которого выступил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Модератором пленарного заседания стал президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов. В качестве спикеров выступили Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления при РАНХиГС Алексей Комиссаров, генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.

Как сообщает официальный портал органов власти Чувашии, в мероприятии принял участие Глава региона Михаил Игнатьев.

Открывая пленарное заседание, Дмитрий Медведев подчеркнул, что форум нацелен на то, чтобы «эффективно вписать регионы в траекторию глобального развития». Он подчеркнул, что в ближайшее время необходимо сконцентрировать усилия на создании стабильных и предсказуемых правил игры для бизнеса, на росте инвестиций, на дальнейшем улучшении бизнес-климата.

Премьер-министр России остановился на условиях, которые необходимо создать для инвесторов. Это предсказуемость условий ведения бизнеса, отсутствие несправедливой, избыточной конкуренции, наличие инфраструктуры, а также снижение кредитных ставок.

Он привел примеры новых инструментов долгосрочного инвестирования. В частности, выпуск облигаций федерального займа для физических лиц. «Мы видим, что наши люди доверяют этим ценным бумагам – в силу их надёжности и разумной доходности – и собственными средствами участвуют в развитии страны», – сказал Дмитрий Медведев и рекомендовал распространить эту практику и на региональный уровень, чтобы субъекты Российской Федерации были заинтересованы в выпуске своих ценных бумаг для физических лиц.

Председатель Правительства России отметил, что деловой климат страны улучшается: «В последние годы мы проделали довольно энергичную работу по улучшению условий ведения бизнеса, и это не наше личное мнение. Вы знаете, в рейтинге Doing Business, который мы приводим в пример, с 2011 года Россия постоянно улучшала свои позиции: с 124-го места поднялась на 35-е в 2017 году. И теперь мы находимся на сопоставимом с крупнейшими экономиками мира уровне».

Следующий этап создания благоприятный условий для инвесторов – цифровизация отношений бизнеса и государства. Дмитрий Медведев отметил: «У нас за последние годы накоплен неплохой опыт цифровизации отношений между гражданином и государством. Здесь мы продвинулись вперёд, это очевидно. Благодаря сети многофункциональных центров, порталов услуг люди экономят время и силы. А бизнес пока вынужден работать во многом по-старому. Это нужно исправить и максимально «оцифровать» взаимодействие бизнеса и государства. Прежде всего на тех участках, где существует соблазн использовать властные отношения в своих интересах, – чтобы исключить всякую возможность надавить на предпринимателей». Цифровизация также будет способствовать сокращению отчётности предпринимателей.

Затронул Дмитрий Медведев и реформу контрольно-надзорной деятельности. В настоящее время в Государственной Думе находится законопроект, который систематизирует все виды государственного контроля. «Важно, чтобы главы регионов были координаторами проведения этой реформы с участием и местных контролёров, и, конечно, местного бизнеса», – обратил внимание он.

В этом году завершается работа над Стратегией пространственного развития на период до 2025 года. «Ответы, которые стратегия должна дать: каковы конкурентные преимущества и перспективные специализации для каждого российского региона, как воплотить в жизнь потенциал каждой части нашей страны, сделать этот потенциал востребованным для бизнеса. Практическим результатом стратегии должен стать тот самый инфраструктурный каркас», – сказал Председатель Правительства РФ. Ключевыми в этой работе должны стать два аспекта: необходимо развивать не только мегаполисы, но и малые и средние поселения, и увязать между собой планы регионов по созданию собственной инфраструктуры.

В своем выступлении Дмитрий Медведев остановился на ряде последних решений в сфере межбюджетных отношений, направленных на повышение самостоятельности регионов. Общий объём межбюджетных трансфертов в этом году превысит 1,7 трлн рублей, это приблизительно на 2,5% больше, чем в прошлом году, сообщил он. Премьер-министр подчеркнул, что использовать эти финансовые ресурсы региональные и местные власти должны с максимальной отдачей, повышая комфортность жизни для людей.

«Наша региональная политика направлена на то, чтобы люди хотели жить именно на своей земле, чтобы они не уезжали в поисках лучшей жизни. Потому что именно в своём регионе должны быть созданы все необходимые условия, должна быть работа с достойной зарплатой. Должна быть хорошая больница, хорошая школа, детский сад. Должна быть пенсия приличная, должна быть поддержка государства. В конце концов, основной признак сильной экономики – это социальное благополучие людей», – акцентировал Председатель Правительства РФ и заверил, что эти направления социальной сферы будут развиваться, опираясь на опыт выполнения майских указов Президента 2012 года. «Указы в этом смысле задали очень высокую планку работы. И поэтому мы должны сделать ещё больше, чтобы решить те проблемы, которые действительно волнуют людей», – заключил Дмитрий Медведев.