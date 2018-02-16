АЛЕКСАНДР РЕЗНИКОВ, председатель Совета директоров ПАО «НПО «ЭНЕРГОМОДУЛЬ»

«В Чебоксарах есть достаточное количество квалифицированных специалистов, которые способны решать самые сложные задачи. В Чувашии нам предложили хорошие условия для размещения новых производственных мощностей. Кроме того, учебные заведения республики выпускают квалифицированных ребят, из которых мы выбираем лучших для постоянной работы в штате нашей компании из Чебоксар».

(На подписании Соглашения о сотрудничестве с Кабинетом Министров Чувашии в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи)