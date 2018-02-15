Бюджеты обкрадывают должники и отсутствие инициативы

Глава республики провел итоговые совещания в Мариинско-Посадском и Чебоксарском районах

Довольно жестким получился разговор 12 февраля на совещаниях по подведению итогов социально-экономического развития за прошлый год и определении задач на год нынешний двух районов, Мариинско-Посадского и Чебоксарского, которые открывал и вел Глава Чувашии. Среди годовых итогов были и достижения, однако Михаил Игнатьев добивался от актива двух районов реальной активности и конкретики в разрешении назревших, а то и сильно затянувшихся проблем.

Пристани и ресторанчиков пока нет

В Мариинском Посаде совещание проводилось в актовом зале гимназии № 1, где едва хватило места всем пришедшим на встречу, на первых рядах за стулья даже возникла определенная борьба. В спортивном же зале развернулась импровизированная выставка достижений, с которой познакомили Главу республики. Правда, районная ВДНХ, даже с оригинальными фермерскими сырами, медом, копченой рыбой и яркими валенками, получилась довольно скромной, словно символизируя, что для роскошных витрин еще придется изрядно поработать.

Руководитель региона сразу же отметил, что бюджетные обязательства перед районом четко выполняются. И хотя сразу имеющиеся проблемы решить невозможно, делается все, чтобы вопросов к власти было меньше, а главное, чтобы были правильно расставлены приоритеты.

Эффективное управление финансами дает возможность привлечь в республику дополнительные средства из федерального бюджета. Например, в 2018 году поступления могут составить 18 млрд 751 млн рублей, что почти на 9% больше, чем в прошлом году. Это говорит о доверии федерального центра республике. Предусматривается увеличение на 13% заработной платы бюджетникам.

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МЕЖДУ ТЕМ

Самые крупные должники в Мариинско-Посадском районе: СК «Регионстрой» — 927,1 тыс. рублей, «Агрофирма «ИПСО» — 474,6 тыс. рублей, «СТРИМ»– 235,6 тыс. рублей. Задолженность за аренду имущества у «Теплоэнерго» — 277,5 тыс. рублей. В Чебоксарском: СМК «АРТЕК» с долгом за аренду земли 1,68 млн рублей, ГК «Восток» — 1,093 млн, СХПК «Туруновский» — 532,6 тыс. руб. и «Теплоэнергосеть» — 525,4 тыс. руб.

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Глава администрации района Анатолий Мясников, докладывая об итогах, начал с того, что год выдался непростым. Хотя по основным цифрам выглядит все неплохо: бюджет хоть и оказался дефицитным на 1,9 млн рублей, но его доходы выше прошлогодних. Однако проблема эффективного использования земель в районе, и не только в этом, по-прежнему остра. Здесь не обрабатывается более 5 тысяч га. Проблема стара настолько, что нынешняя местная власть уже и не знает, с кого собственно спрашивать за неиспользование. Земельные доли куплены за бесценок еще в 90-е годы. В 2016 году начали систематизировать «завалы» и ахнули — собственники еще и задолжали местному бюджету 6 млн рублей.

— Каждый гектар должен работать на ваш бюджет, — напомнил прописное Михаил Игнатьев. — Сколько лет не могли с этим справиться. Это же огромный ресурс! «Кинувших» поселения надо привлекать к ответственности. Есть их фамилии, имена, отчества?

— 29 фамилий. Еще и юридические лица, — уточнил глава администрации. И пообещал, что на решение подобных нестыковок понадобится года два.

Но если брошенные земли и тормозящие дело должники фактически обкрадывают бюджет, то из самого бюджета сельским поселениям, где должны считать каждую копейку, на различные нужды готовы выделить немалые средства. Правда, для инициативного бюджетирования надо написать проект, обосновать. А шансы привлечь дополнительные деньги то и дело упускаются. Деньги есть, а оформить потребность документом в поселениях пока не научились.

Не слишком отрадная картина в районе и по налогам. Первый замминистра финансов Фарида Муратова кроме прочих назвала такую цифру — за год недоплачено налогов на 279 млн рублей.

А вот министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Константина Яковлева встретили аплодисментами. Он здесь как родной, курирует район от правительства. Рассказал о модернизации и ремонте клубов, не утаил о проблемах с пристанью, которой нет. Туристская «мекка» Мариинский Посад — есть, а пристани нет. Слабым звеном министр считает гостиничный сервис и общепит — где семейные ресторанчики? Одним словом, пока не удовлетворен.

Как ни странно, у районного актива и жителей Мариинского Посада было немного вопросов к нагрянувшему активу республиканскому, они привычно больше благодарили. Отчетливо прозвучала лишь печаль по низким закупочным ценам на молоко. Глава республики назвал это явление временным и призвал сдатчиков хотя бы знать, кому конкретно они сдают продукт. Неразберихи пока в этом хватает, что выгодно лишь тем, кто хочет нагреть руки.

Где реальные проекты?

Подведение годовых итогов в Кугесях во многом затрагивало те же вопросы и проблемы. Правда, 20-минутный доклад исполняющего обязанности главы администрации Чебоксарского района Владимира Димитриева содержал меньше конкретики, чем ожидал услышать Михаил Игнатьев, и исполняющему обязанности пришлось выслушать «наводящие» вопросы как ученику у доски, не выучившему урок. Общие слова еще и контрастировали с первыми же словами приветствия Главы республики, что надо говорить с людьми открыто. Чтобы не было такого, что народ говорит одно, а чиновники другое.

В районе реализуется сегодня 50 инвестиционных проектов, созданы дополнительные рабочие места, объем сельхозпродукции составил 8,7 млрд рублей. Район вошел в федеральную программу по дорогам. К тому же здесь практически завершена регистрация невостребованных земельных долей. Осталось зарегистрировать еще 616 га. Инициативное бюджетирование более-менее востребовано: за год реализовали 7 проектов местных жителей по благоустройству и обновлению сельских территорий. А в программе этого года собираются участвовать уже 13 сельских поселений.

Однако тема должников здесь так же остра. Совсем невелика и средняя заработная плата — всего 19575 рублей. И даже самые оптимистичные цифры на этом фоне несколько меркнут. По уровню зарплаты Чебоксарский район еще недавно был среди лучших, а сегодня находится на 15-м месте. При таком раскладе молодежь здесь не удержишь, да и какие же тогда это успехи? И какой это потенциал?

И. о. главы попробовал ответить про создание новых рабочих мест.

— Есть реальные проекты? Какой к концу года будет уровень зарплаты? — требовал конкретики Игнатьев.

— Ожидаем более 22 тысяч, — не дрогнув ответил Димитриев.

— Что мешает? Сколько людей стоит на открытие собственного дела?

— 7 проектов уже одобрено, еще 3 фермера на стадии одобрения кредитов…

Руководитель республики, ведущий совещание, по его словам, все же не услышал конкретики и позвал на сцену зампредседателя Госсовета Чувашии — председателя Комитета по бюджету, финансам и налогам Альбину Егорову, которая сообщила, что долги арендаторов в районе порядка 8 млн рублей.

— Почему не взыскивают долги? Арендаторы использовали муниципальную собственность, заработали на ней, изобретя «серые» схемы, и «кинули» район? — словно эхо Марпосадского совещания отозвалось и в зале ДК в Кугесях.

На все эти вопросы Владимир Димитриев ответил объемно — претензионные работы ведутся.

— Надо расторгать договоры с такими неплательщиками, — опять напомнил Михаил Игнатьев, — иначе согласием с таким положением дел вы создаете неравные условия для предпринимателей. Надеюсь, что наведем порядок, вынесем эти вопросы на обсуждение Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Критику вызвала и недостаточная работа по освоению участков, переведенных из земель сельхозназначения. И Глава опять потребовал конкретных фамилий инвесторов, вынесения вопроса на публичный уровень. «В Чебоксарском районе не должно быть ни одного гектара необрабатываемой земли», — резюмировал он.

Местные жители в свою очередь говорили о необходимости строительства школы в деревне Большие Карачуры, приглашения педиатра в Синьялы и ремонта водонапорных башен.

Депутат Госдумы Николай Малов хотел порадовать собравшихся, что с мая зарплаты бюджетников, возможно, будут не ниже прожиточного минимума (такой законопроект внесен на рассмотрение), а «закон о валежнике» уже принят, и теперь все могут пользоваться сухостоем без проблем. Но собравшиеся, как и в Мариинском Посаде, заговорили об упавших почти на четверть закупочных ценах на молоко, и радоваться не торопились. Спросили, ожидается ли поддержка производителей молока. На что Глава ответил так же, как и в Мариинском Посаде: «Производители сами не знают, кому сдают молоко, и это просто вопиюще. Но все это временно, и границы республики будем от этого прикрывать — чужое сухое молоко не пустим. Потому как впоследствии можем получить проблемы и с поголовьем».

Встречи Главы республики с активом муниципалитетов продолжатся.

Фото Вероники Кочешковой

Говорят, Мариинский Посад изъявил желание посетить министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. И особенно хочет посмотреть на новый висячий мостик, уже ставший достопримечательностью. Готов ли город встретить высокого гостя?