В Чувашии установлена величина прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в IV квартале 2017 года по сравнению с данными III квартала 2017 года снизилась на 6,2%, составив 8236 рублей. В абсолютном выражении снижение составило 543 рубля. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Чувашии Сергей Димитриев 14 февраля на очередном заседании Кабинета Министров республики.

Руководитель Минтруда Чувашии также отметил, что величина прожиточного минимума в IV квартале 2017 года уменьшилась во всех регионах ПФО. По размеру величины прожиточного минимума Чувашская Республика среди регионов ПФО находится на 11 месте.