В праздники поездов на маршруте Москва – Чебоксары – Москва станет больше

Между Чебоксарами и Москвой пустят дополнительные поезда:

— поезд № 218/217 сообщением Москва – Чебоксары отправится из Москвы 22 февраля, 7 марта в 22:40, из Чебоксар 25 февраля и 11 марта в 22:45;

— поезд № 262/561 сообщением Москва – Чебоксары отправится из Москвы 7 марта в 13:07, из Чебоксар 11 марта в 10:57;

— поезд № 228/217 сообщением Москва – Чебоксары отправится из Москвы 23 февраля, 8 марта в 01:40, из Чебоксар 24 февраля и 10 марта в 22:45.

Приобрести билеты можно во всех железнодорожных кассах и через Интернет – на официальном сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД-Пассажирам».