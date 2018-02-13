В Чувашии количество пользователей портала госуслуг выросло в 1,5 раза

Об этом стало известно на еженедельном совещании Главы Чувашии Михаила Игнатьева с руководителями органов исполнительной власти, федеральных территориальных органов власти и ряда городских округов. С докладом по данной теме выступил министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Александр Иванов.

В соответствии с майскими указами Президента России доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к концу 2018 года должна составить не менее 70 процентов.

По предварительным данным, в 2017 году значение этого показателя составило 60%.

Руководитель Мининформполитики Чувашии рассказал, как ведется работа по информированию населения о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал www.gosuslugi.ru.

Отмечено, что в регионе стало больше центров обслуживания пользователей, где все желающие могут зарегистрироваться на ЕПГУ и тут же подтвердить учетную запись. На сегодняшний день это можно сделать на базе всех МФЦ в муниципальных районах и городах, в центрах занятости населения, отделениях ПФР, регистрационно-экзаменационных отделениях Управления ГИБДД МВД, отделах ЗАГС, Главном управлении по вопросам миграции МВД России, а также в Центре информационных технологий Мининформполитики Чувашии.

В число актуальных задач входит и дальнейшее расширение регионального сегмента электронного правительства. Проводится модернизация региональных и муниципальных услуг для размещения на ЕПГУ. В настоящее время уже завершены работы по переключению интерфейса регионального сегмента 21.gosuslugi.ru на ЕПГУ с отображением интерактивных форм в новом дизайне. В прошлом году на ЕПГУ выведено 5 новых и 20 модернизированных услуг.

В этом году Чувашская Республика вошла в число получателей субсидии из федерального бюджета в объеме 12,5 млн рублей на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий. Это позволит провести информационную кампанию по популяризации получения услуг в электронном виде.

По словам Александра Иванова, в 2017 году количество пользователей портала увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом. «По состоянию на 5 февраля 2018 года на ЕПГУ зарегистрировано 53,9% населения Чувашской Республики старше 14 лет. В среднем ежемесячный прирост пользователей портала составляет 14–16 тысяч жителей республики. Сохраняя данную динамику, достижение показателей результативности будет выполнено», – сообщил министр.

Глава Чувашии заострил внимание членов Правительства республики на том, что не все переведенные в электронный вид услуги пользуются спросом у населения. В связи с этим органам исполнительной власти Чувашской Республики было рекомендовано принять меры к повышению удобства, качества и востребованности электронных услуг или, в случае наличия объективных причин невозможности предоставления услуг в электронном виде, принять решение об отмене электронной подачи заявлений по услугам. Об этом сообщает официальный портал органов власти Чувашии.