Депутаты обсудили юридическую помощь и выплаты на детей

Доходы идут в рост

Зал заседаний на очередной, семнадцатой, сессии Государственного Совета Чувашии шестого созыва был необычайно полон. Главы муниципалитетов, журналисты, руководители различных ведомств, другие приглашенные… Возможно, их всех заинтересовали поправки в бюджет региона, а возможно — присутствие Главы республики Михаила Игнатьева и прокурора Василия Пословского.

Заместитель председателя Кабмина Чувашии — министр финансов Светлана Енилина в очередной раз продемонстрировала полное владение ситуацией, легко оперируя фактами и цифрами. По ее словам, доходная часть республиканского бюджета в текущем году увеличивается по проекту закона на 3 млрд 255 млн рублей и достигает 46 млрд 269 млн рублей, что на 5,2% выше фактически поступивших средств в 2017 году. Расходы составят 47 млрд 509 млн рублей (рост к 2017 году на 8,3%).

При уточнении увеличиваются на 675,3 млн рублей дотации на повышение зарплаты бюджетников. Плановые назначения по расходам растут в целом на 4,5 млрд рублей, причем большая часть увеличения, 51%, будет направлена на расходы инвестиционного характера. Прибавится средств и в Дорожном фонде (в итоге в нем будет более 5,4 млрд рублей). Также заложены в бюджете республики, напомнила министр, деньги на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка (143,5 млн рублей) и третьего, а также последующих детей (218,5 млн рублей).

Парламентарии законопроект о бюджете поддержали, за что Михаил Игнатьев выразил им свою признательность. Это решение, подчеркнул он, позволит оперативно выполнить обязательства республики перед населением.

Как всегда, серьезен и обстоятелен был за трибуной еще один заместитель председателя Кабмина?— министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин (настолько серьезен, что, когда все-таки улыбнулся, один из депутатов не преминул этот факт отметить). Зампредседателя рассказал о становлении стратегического планирования в республике, определении полномочий его участников.

Удостоился комплимента от народных избранников еще один министр — труда и социальной защиты. Сергея Димитриева они поблагодарили за личное присутствие на заседании депутатской комиссии. На сессии же он представил проект закона, передающего полномочия по выплатам на первого ребенка Центру предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии.

Довольно подробно о расширении перечня граждан, которые могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, рассказала присутствующим министр юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики Наталья Тимофеева. В новый перечень входят беременные, женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также те, кто воспитывает ребенка до трех лет. Это могут быть одинокие родители с ребенком до четырнадцати лет (или ребенком-инвалидом до восемнадцати лет), инвалиды III группы с нарушениями одновременно слуха и зрения или слуха и речи, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания периода Второй мировой войны.

Кроме того, на заседании прозвучали доклады об изменении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики, о реструктуризации обязательств Чувашии перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, об изменениях налогового регулирования. Прокурор региона Василий Пословский представил депутатам законопроект, предусматривающий поправки в Закон «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике». Рассматривались в этот день и другие вопросы.