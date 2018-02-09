АНОНС: В такой мороз только плавать

Автор: Татьяна МолоковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

 

Чебоксарские «моржи» утверждают, что они забыли о болезнях. Например, в клубе недавно появился Яку Фон Никерк. Молодой человек приехал в столицу Чувашии из Претории, что в ЮАР. Он и его жена москвичка переехали в наш город и увлеклись моржеванием. «У нас в ЮАР тоже есть любители зимнего плавания. Сам не думал, что когда-нибудь буду окунаться. Но, приехав в Россию, стал часто болеть, не успевал выздоравливать. В чебоксарский клуб вступил год назад, с тех пор вообще забыл о врачах и болезнях»,– рассказал Яку.

Продолжение в — одном из ближайших номеров «СЧ»

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Спорт

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