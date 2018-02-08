С «Ростелекомом» умнеют квартиры, счетчики и домофоны

Про дом расскажут датчики

«Датчик входной двери перешел в состояние «Устройство вскрыто», — смс-сообщение такого содержания может прийти на телефон пользователя системы «Умный дом». Та же система от компании «Ростелеком» предупредит хозяина о задымлении или движении перед камерой видеонаблюдения. Сигнал также поступит, если, фиксируя температуру и влажность в помещении, отметит неполадки датчик протечки. Помимо смс-сообщений высылаются push-уведомления на смартфон либо письма на электронную почту.

Небольшая коробочка с говорящей надписью «Умный дом» — это тот случай, когда сложным, на первый взгляд, оборудованием вполне можно воспользоваться самостоятельно. Установить датчики и связывающий их между собой контроллер получится быстро и без проблем. В качестве результата пользователь получает безопасность своего жилья.

В «личном кабинете» на специальном сайте или в мобильном приложении можно не только наблюдать за происходящим в квартире онлайн (через камеры), но и просматривать сохраненное видео — благо вся информация доступна неделю. Важно, что система «Умный дом» предусматривает настройку сценариев: зачем вам, скажем, постоянные смс-сообщения об открытии дверей или окон, когда вы дома?

Стоимость базового пакета «Умного дома» (где, кроме котроллера, есть два основных датчика — движения и открытия) — 11 тыс. 590 руб., расширенного (с дополнительными датчиками дыма и протечки) — 16 тыс. 990 руб. Цена вполне приемлемая, учитывая предоставляемую гарантию и год бесплатного пользования облачным хранилищем. При желании возможна и рассрочка на 24 месяца. К тому же компания не ограничивает пользователя в подключаемых устройствах — вполне допустимо использование, к примеру, камеры стороннего производителя. Всего к системе можно подключить до 200 разных датчиков.

…Систему «Умный дом» презентовали в филиале ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике, подводя итоги прошедшего года и озвучивая цели на год будущий. Интересным, динамичным и богатым на результаты назвал 2017 год директор филиала Александр Дудин. Растет количество подключений услуг, на 20% увеличилось число абонентов интерактивного телевидения. Постепенно «Ростелеком» перестает быть телефонным оператором и трансформируется в поставщика цифровых услуг.

О воде и электричестве — через Интернет

«Вот смотрите, в квартире 28, судя по нулевым показаниям приборов учета, с 1 по 3 января никого не было дома», — презентуя еще одно инновационное решение компании — беспроводные «умные счетчики», — привел пример Кирилл Жуков, руководитель направления блока корпоративного и государственного сегментов филиала компании в регионе.

Такие счетчики самостоятельно передают показания на базовую станцию и позволяют жильцам забыть о «повинности» ежемесячно отчитываться о потребленных электричестве и воде, а управляющим компаниям получать эти данные с устройств без участия жителей. Кстати, вот уже полгода, как умные счетчики установлены в микрорайоне «Аквамарин» Нижнего Новгорода, нареканий нет. До конца года может появиться оснащенный интеллектуальными счетчиками дом и в Чебоксарах.

Еще один инновационный продукт — «умный домофон». «Только никому не открывай!» — напутствуют, как правило, родители своих детей, оставляя их дома в одиночестве. И продолжают беспокоиться, периодически названивая с проверкой: все ли в порядке? А теперь представьте: звонок на домофон может поступать на смартфон родителя! Взяв трубку и поговорив с посетителем, мама или папа решат сами, открывать дверь или нет. Более того, возможен режим видеосвязи, когда на экране гаджета отображается происходящее перед подъездной дверью. И привязать «умный домофон» можно к телефонам сразу нескольких членов семьи.

Уже сегодня заявку на приобретение «Умного дома» можно оставить в офисах или на сайте компании «Ростелеком».

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