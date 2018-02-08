Уникальные операции — на поток

Медики Чувашии сотрудничают с ведущими специалистами России и зарубежья

Онкологи Чувашии впервые выполнили сложнейшую операцию жительнице республики по удалению не только самой опухоли, но и всех мельчайших

ее очагов.

Задача перед врачами была крайне сложной, потому что опухоль распространилась по всей брюшной полости. Такого рода хирургическое лечение выполняется в России в единичных центрах. Дело в том, что этот вид новообразования имеет низкую чувствительность к лекарственной терапии, и ко всему прочему встречается крайне редко. Операция по ее удалению сложная и травматичная, и может быть выполнена только бригадой хирургов, специализирующихся на этом виде лечения.

Длилась операция почти девять часов, при этом ассистенты хирурга менялись, а хирург Сергей Гамаюнов не отходил от стола все это время.

Анестезия при таких длительных оперативных вмешательствах требуется особая, и бригада анестезиологов справилась со своей задачей блестяще.

Наши доктора освоили такой вид операций благодаря тому, что республиканский онкоцентр сотрудничает с ведущими специалистами из онкоцентра имени Н.Н. Блохина и венгерским профессором Ласло Унгаром. Доктор из Будапешта не раз приезжал в Чувашию и проводил мастер-классы для наших хирургов.

Так что жителям республики не придется выезжать за ее пределы, чтобы получить высокотехнологичную медицинскую помощь.