«В Корее передам привет землякам-спортсменам»

Уроженец Чувашии, заместитель генерального директора ОКР по спорту Игорь Казиков будет работать на Олимпиаде в Пхенчхане.

Ждем положительных решений

Игры-2018 вот-вот стартуют, а ясности в отношении ряда атлетов из России нет. Спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне оправдал ранее пожизненно отстраненных от Олимпиад отечественных спортсменов, разрешив им выступить в Корее, однако приглашений от МОК они так и не получили. Так у CAS оказались новые иски.

Заместитель генерального директора ОКР по спорту, наш земляк Игорь Казиков считает, что численный состав российской олимпийской команды в Южной Корее еще может увеличиться. В беседе с корреспондентом «СЧ» он поделился ожиданиями по дальнейшим решениям CAS.

— Нет ни логики, ни обоснования того, почему это происходит, почему не допускают наших спортсменов. Моя точка зрения: кого-то все равно должны допустить, — отметил Игорь Борисович.

По словам Казикова, он был готов к тому, что CAS оправдает спортсменов, в свое время получивших пожизненное отстранение от ОИ. И привел в пример ситуацию с пловчихой Юлией Ефимовой — перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро она выиграла дело, несмотря на повторное наказание за допинг.

— После этого, — отмечает Казиков, — ряд спортсменов попал под это положительное решение. Можно привести в пример и Дарью Клишину (прыгунья в длину, единственная легкоатлетка из России, которую допустили к Играм-2016), которой также вынесли положительный вердикт. Правда, у нее другая история, по большей части она тренировалась за рубежом, в Америке. Тем не менее, надежда на то, что наших спортсменов сейчас оправдают, была.

Другое дело: часть олимпийских лицензий уже передана другим странам, как это было в Рио с нашими гребцами — их могли заменить другие россияне, но команда уже осталась без квот. В общем, вопрос сложный, непредсказуемый. Но думаю, что за оставшееся до старта Игр время положительные решения все-таки будут.

Корейцы готовы поддержать россиян

Игорь Борисович будет работать на Олимпиаде-2018 в качестве одного из руководителей олимпийского штаба российской команды. Недавно он уже побывал в Корее, где ознакомился с условиями для спортсменов и принял участие в эстафете олимпийского огня.

— Все спортивные объекты хорошего качества, выстроена инфраструктура, транспортная логистика, — сообщил Казиков. — Очень хорошая олимпийская деревня, особенно прибрежная, где будут проживать хоккеисты, фигуристы, конькобежцы, представители шорт-трека. Условия комфортные. Там есть новинка, которой корейцы гордятся: это так называемый «умный дом», с автоматизированной системой отопления, подачи воды и так далее. Разобраться с этим, правда, сложно, но молодежь продвинутая, такие вещи быстро осваивает.

Местная публика очень хорошо настроена по отношению к России и нашим спортсменам. «Они готовы болеть за нас, и это нам тоже поднимает настроение», — отметил, смеясь, Казиков.

Пробежал под овации

В эстафете олимпийского огня Казиков участвовал в третий раз. Впервые он бежал в ней перед московскими ОИ-1980 (его участок дистанции проходил по Киеву), а много лет спустя нес олимпийский факел перед Играми-2014 в Сочи. Здесь он передавал эстафету отечественному актеру Владимиру Зельдину.

Кстати, в эстафете олимпийского огня перед играми в Корее Россию представляли всего два человека. Сначала свою дистанцию преодолела известная певица Анита Цой, а через несколько дней — Игорь Казиков.

— Ваш покорный слуга это почетное поручение выполнил достойно, — констатировал Игорь Борисович. — Публика горячо приветствовала, хлопала, в поддержку раздавались различные кричалки. А потом, когда я передал эстафету следующему факелоносцу, очень большая группа, 200-300 человек, захотела сфотографироваться со мной. Как участник этого спортивного праздника я никому не отказал.

Буду болеть за наших!

Чувашию на Олимпиаде-2018 представят две спортсменки — Татьяна Акимова (биатлон) и Лана Прусакова (фристайл).

— Дай Бог, чтобы все у них сложилось хорошо, будем за них болеть. Если представится возможность, встречусь с ними там и передам от вас привет! — улыбнулся Казиков.

Владимир Нардин

Фото из личного архива Игоря Казикова

В Корее Игорь Казиков в третий раз принял участие в эстафете олимпийского огня. Этап эстафеты прошел 28 января в городе Янъян на территории древнего буддийского храма.