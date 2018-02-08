«В Корее передам привет землякам-спортсменам»

Уроженец Чувашии, заместитель генерального директора ОКР по спорту Игорь Казиков будет работать на Олимпиаде в Пхенчхане.
Ждем положительных решений
Игры-2018 вот-вот стартуют, а ясности в отношении ряда атлетов из России нет. Спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне оправдал ранее пожизненно отстраненных от Олимпиад отечественных спортсменов, разрешив им выступить в Корее, однако приглашений от МОК они так и не получили. Так у CAS оказались новые иски.
Заместитель генерального директора ОКР по спорту, наш земляк Игорь Казиков считает, что численный состав российской олимпийской команды в Южной Корее еще может увеличиться. В беседе с корреспондентом «СЧ» он поделился ожиданиями по дальнейшим решениям CAS.
— Нет ни логики, ни обоснования того, почему это происходит, почему не допускают наших спортсменов. Моя точка зрения: кого-то все равно должны допустить, — отметил Игорь Борисович.
По словам Казикова, он был готов к тому, что CAS оправдает спортсменов, в свое время получивших пожизненное отстранение от ОИ. И привел в пример ситуацию с пловчихой Юлией Ефимовой — перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро она выиграла дело, несмотря на повторное наказание за допинг.
— После этого, — отмечает Казиков, — ряд спортсменов попал под это положительное решение. Можно привести в пример и Дарью Клишину (прыгунья в длину, единственная легкоатлетка из России, которую допустили к Играм-2016), которой также вынесли положительный вердикт. Правда, у нее другая история, по большей части она тренировалась за рубежом, в Америке. Тем не менее, надежда на то, что наших спортсменов сейчас оправдают, была.
Другое дело: часть олимпийских лицензий уже передана другим странам, как это было в Рио с нашими гребцами — их могли заменить другие россияне, но команда уже осталась без квот. В общем, вопрос сложный, непредсказуемый. Но думаю, что за оставшееся до старта Игр время положительные решения все-таки будут.
Корейцы готовы поддержать россиян
Игорь Борисович будет работать на Олимпиаде-2018 в качестве одного из руководителей олимпийского штаба российской команды. Недавно он уже побывал в Корее, где ознакомился с условиями для спортсменов и принял участие в эстафете олимпийского огня.
— Все спортивные объекты хорошего качества, выстроена инфраструктура, транспортная логистика, — сообщил Казиков. — Очень хорошая олимпийская деревня, особенно прибрежная, где будут проживать хоккеисты, фигуристы, конькобежцы, представители шорт-трека. Условия комфортные. Там есть новинка, которой корейцы гордятся: это так называемый «умный дом», с автоматизированной системой отопления, подачи воды и так далее. Разобраться с этим, правда, сложно, но молодежь продвинутая, такие вещи быстро осваивает.
Местная публика очень хорошо настроена по отношению к России и нашим спортсменам. «Они готовы болеть за нас, и это нам тоже поднимает настроение», — отметил, смеясь, Казиков.
Пробежал под овации
В эстафете олимпийского огня Казиков участвовал в третий раз. Впервые он бежал в ней перед московскими ОИ-1980 (его участок дистанции проходил по Киеву), а много лет спустя нес олимпийский факел перед Играми-2014 в Сочи. Здесь он передавал эстафету отечественному актеру Владимиру Зельдину.
Кстати, в эстафете олимпийского огня перед играми в Корее Россию представляли всего два человека. Сначала свою дистанцию преодолела известная певица Анита Цой, а через несколько дней — Игорь Казиков.
— Ваш покорный слуга это почетное поручение выполнил достойно, — констатировал Игорь Борисович. — Публика горячо приветствовала, хлопала, в поддержку раздавались различные кричалки. А потом, когда я передал эстафету следующему факелоносцу, очень большая группа, 200-300 человек, захотела сфотографироваться со мной. Как участник этого спортивного праздника я никому не отказал.
Буду болеть за наших!
Чувашию на Олимпиаде-2018 представят две спортсменки — Татьяна Акимова (биатлон) и Лана Прусакова (фристайл).
— Дай Бог, чтобы все у них сложилось хорошо, будем за них болеть. Если представится возможность, встречусь с ними там и передам от вас привет! — улыбнулся Казиков.
Владимир Нардин
Фото из личного архива Игоря Казикова
В Корее Игорь Казиков в третий раз принял участие в эстафете олимпийского огня. Этап эстафеты прошел 28 января в городе Янъян на территории древнего буддийского храма.
ИЗ ДОСЬЕ
Игорь Казиков родился в Канаше 31 декабря 1950 года. Окончил Киевский институт физической культуры (1972) и Киевский институт народного хозяйства (1980). С декабря 2009 по 2010 год — первый вице-президент Олимпийского комитета России. На Олимпийских играх в Атланте, Нагано, Сиднее, Афинах, Турине, Ванкувере являлся заместителем руководителя спортивной делегации, возглавлял спортивную делегацию РФ на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, руководил спортивной делегацией России на I Европейских играх в Баку.
Мастер спорта СССР по биатлону. Победитель первенства Чувашии по лыжным гонкам среди юниоров, чемпион Украины по биатлону. Заслуженный работник физической культуры РФ. Доктор педагогических наук. Имеет более пятидесяти опубликованных научных трудов, защитил диссертацию на тему «Управление современной системой подготовки спортсменов высокого класса к крупнейшим международным соревнованиям, включая Олимпийские игры». Награжден орденом «Знак почета», орденом Дружбы, Почетной грамотой Президента РФ. Сейчас живет в Москве.
(По данным сайта infosport.ru и Чувашской энциклопедии)