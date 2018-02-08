Олимпийская деревня встретила холодом

Завтра в Пхенчхане торжественно откроются XXIII зимние Олимпийские игры. Российские спортсмены, напомним, на этих соревнованиях выступят в необычном статусе — как приглашенные Международным олимпийским комитетом (МОК).

Одной из первых в Корею приехала биатлонная дружина, существенно поредевшая, но не сломленная. Корреспондент «Советской Чувашии» связался с Татьяной Акимовой и выяснил, как проходит ее подготовка к главному старту четырехлетия.

«В Пхенчхане с первого дня мы живем по местному времени, привыкаем к изменению суточных циркадных ритмов. Ночью хоть и спишь достаточно, но днем организм пока все еще просит сна, — рассказала Татьяна. — Поселились в Олимпийской деревне в многоквартирном доме, в одной квартире с Ульяной Кайшевой. Обустроились хорошо, бытовые условия нравятся, только в самой квартире прохладно. Еда здесь разнообразная, на любой вкус, но я ем то, к чему привыкла и что люблю. Без экспериментов и излишеств. Погода довольно холодная. Утром мороз, днем, когда солнце пригревает, теплеет, а вечером снова подмораживает. И еще постоянно дует холодный ветер.

Трасса хорошая, жесткая, правда, не такая «катучая». Готовимся очень ответственно, свободного времени почти нет, но когда появляется минутка, обязательно стараюсь пообщаться с родными и близкими. Для меня очень важна их поддержка.

Настроение боевое, команда у нас сплоченная и дружная. Сейчас приехали уже почти все спортсмены из разных стран, радуемся встречам со старыми знакомыми. Очень жаль, что с нами нет Антона Шипулина, Кати Юрловой и других наших товарищей по команде. Без них атмосфера, конечно, не такая радостная».

Как известно, в прошлом сезоне Татьяна Акимова становилась победителем и призером этапов Кубка мира, входила в десятку лучших биатлонисток планеты. Нынче у Тани получается далеко не все, но будем надеяться, что именно на Олимпиаде она максимально проявит свои способности. Первая гонка у биатлонистов — женский спринт — состоится уже 10 февраля.

Михаил Юрьев

Фото ВКонтакте

«Погода минус 14 Всем привет из Кореи!» — написала Татьяна Акимова на своей страничке ВКонтакте.

МЕЖДУ ТЕМ

Еще одна наша участница Олимпиады, семнадцатилетняя Лана Прусакова отправится в Корею 12 февраля. Сейчас в составе сборной России по слоупстайлу она проходит заключительный предолимпийский тренировочный сбор в американском городе Денвере, готовится к главным стартам под руководством старшего тренера команды, еще одного представителя Чувашии Никиты Васильева.

Кстати, на последнем этапе Кубка мира, проходившем в США, Лана выиграла квалификационные состязания, опередив именитых соперниц, в том числе и лидеров нынешнего сезона шведку Дженни-Ли Бурманссон, норвежку Тириль Шастад-Кристиансен и американку Кэролайн Клэйр. Такой результат позволяет надеяться на успешное выступление и в Пхенчхане.