Госавтоинспекция рекомендует быть водителям предельно осторожными

В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция рекомендует и пешеходам и автомобилистам принять все необходимые меры по обеспечению личной безопасности на дороге.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть особенно осторожными на дороге при неблагоприятных погодных условиях, а в случае возникновения сложной ситуации обращаться за помощью к инспекторам ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

Пешим участникам дорожного движения рекомендуется быть внимательными и осторожными, переходя проезжую часть. При отсутствии тротуара или пешеходной дорожки нужно передвигаться только по обочине навстречу движущимся автомобилям, в одежде использовать светоотражающие элементы.

Контактный телефон:

— дежурная часть УГИБДД МВД по Чувашской Республике, телефон: (8352) 24-27-11.

Еще напоминаем водителям о неукоснительном соблюдении правил парковки и стоянки — иногда ваши автомобили становятся серьезной помехой при механизированной очистке проезжей части от снега.