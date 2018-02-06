В Чувашии продолжаются работы по восстановлению сетей после стихии

К 15:00 5 февраля обесточенные из-за непогоды домовладения регистрировались в 90 населенных пунктах Чувашии. Из-за повалившихся под силой ветра столбов на резервное питание было переведено учреждение здравоохранения в деревне Конары Цивильского района, однако энергетики филиала «Чувашэнерго» восстановили находящуюся на балансе муниципалитета линию 0,4 кВ, которая обеспечивает электроэнергией местную больницу.

В г. Козловка из-за нестабильной работы системы электроснабжения лопнула труба, что привело к отключению котельной. В результате остались без тепла 4 двухэтажных дома (60 человек), школа искусств и детский сад. На ликвидации аварии работают 10 человек.

На заседании Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чувашской Республики была обсуждена сложившаяся ситуация, каждое представленное в штабе ведомство сообщило о принимаемых мерах. Вел работу штаба первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Максим Иванов.

На ликвидации последствий аварии работают уже 52 бригады, в их составе 285 специалистов, 117 единиц техники.

По прогнозам Чувашского гидрометеорологического центра, сегодня к концу дня можно ожидать ослабления снегопада, юго-западный вечер силой 9-14 м/сек сменится южным 5-10 м/сек, температура понизится до -11 -16 градусов мороза. По всем признакам, атмосферный фронт, принесший нам столько проблем, уходит на восток.

Завтра ожидается погода без осадков, даже местами выглянет солнце.

А пока напряженная работа энергетиков в условиях непрекращающегося снегопада и сильного порывистого ветра продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Чувашии.