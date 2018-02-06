Чувашия — в числе регионов-лидеров по подготовке экономически эффективных проектов повторного использования

Среди регионов, которые наиболее активно работают по подготовке экономически эффективной проектной документации повторного использования для включения реестр проектов повторного применения, — Воронежская, Московская и Новосибирская области, Республика Саха (Якутия), Чувашская и Чеченская Республики. Об этом 1 февраля замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров сообщил журналистам в Подмосковье.

Замминистра пояснил, на сегодняшний день существует два реестра: первый реестр типовой проектной документации формировался с 2011 года. Использование проектов из него было добровольным.

В конце 2016 года Минстроем России принято решение о формировании реестра экономически эффективной проектной документации повторного использования. Утверждены критерии отбора проектов в реестр: сметная стоимость проекта не должна превышать предполагаемую (предельную) стоимость строительства, а также объект должен иметь класс энергетической эффективности не ниже класса «C». Кроме того, использование экономически эффективной проектной документации повторного применения при строительстве бюджетных строек теперь закреплено законодательно.

«Минстроем проведена большая работа по созданию системы эффективного проектирования. Приняты все необходимые законодательные акты, которые позволяют отбирать в реестр наиболее перспективные разработки с использованием апробированных технологических, архитектурно-строительных, объемно-планировочных и конструктивных решений», — отметил Хамит Мавлияров.

Что касается предыдущего реестра, по словам замминистра, он будет действовать до полной реализации всех объектов, которые строятся по проектам из этого реестра.

За последние три месяца в реестр включено более 150 проектов. Их повторное использование позволит повысить эффективность использования бюджетных средств при выполнении проектно-изыскательских работ, а также позволит повторять апробированные и зарекомендовавшие себя технические и технологические решения.

В настоящее время Минстрой России совместно с регионами проводит работу по наполнению реестра проектами в отношении всего спектра социально-экономического назначения объектов капитального строительства для их дальнейшего тиражирования. Об этом сообщает Минстрой Чувашии.