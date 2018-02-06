Новорожденная девочка, найденная в Чебоксарах, чувствует себя хорошо

Утром 2 февраля в Чебоксарах в мусорном контейнере между домами № 17 и 19 по улице Энгельса местный житель обнаружил завернутую в ткань новорожденную девочку.

Малышку оперативно доставили в лечебное учреждение.Незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство матерью ребенка.В ходе тщательного осмотра места происшествия под контейнером следователи обнаружили мусорный мешок, в котором лежали детские рисунки. Как далее выяснилось, их рисовала проживающая неподалеку девочка. Благодаря этой зацепке, по результатам следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СУ СКР совместно с сотрудниками полиции, установлена причастность к преступлению 33-летней матери девочки, которая любит рисовать. По предварительным данным, женщина скрывала от всех свою беременность и, родив ребенка под утро второго февраля, решила от него избавиться.

Как сообщили сотрудники Городского перинатального центра, новорожденная девочка к ним доставлена без травм. Состояние ее здоровья удовлетворительное, несмотря на то, что она какое-то время находилась на морозе. Малышка с аппетитом ест. Медики пока не нашли у нее каких-либо отклонений в здоровье, в данный момент у них нет причин беспокоиться за его жизнь.