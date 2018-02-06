Михаил Игнатьев: «Все силы и средства должны быть мобилизованы для устранения последствий сильного снегопада и помощи людям»

Необходимо оперативно реагировать на ухудшение погодных условий, нужно мобилизовать все силы и средства для устранения последствий сильного снегопада и помощи людям. С этого обращения начал Глава Чувашии еженедельное совещание с членами Кабинета Министров, руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств и городских округов.

Отметим, в Чувашской Республике установилась неблагоприятная погода: осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах наблюдается накат и гололедица.

По данным оперативных служб, на 08:00 5 февраля неблагоприятные погодные условия привели к нарушению энергоснабжения в 12 муниципальных районах республики. Михаил Игнатьев отметил, что энергетики и коммунальные службы перешли на режим повышенной готовности. Работы по устранению аварий проводились всю ночь, и продолжаются сейчас.

На утро 5 февраля в 7 районах электроснабжение восстановлено полностью. Без электричества оставались 8 тысяч 350 человек в Комсомольском, Аликовском, Вурнарском, Цивильском и Порецком районах. Руководитель региона выразил благодарность сотрудникам «Чувашэнерго», так как аварийные бригады всю минувшую ночь работали над устранением последствий непогоды.

Михаил Игнатьев обратил внимание, что без электроэнергии остаются ряд объектов социальной сферы. Он призвал своевременно принять меры, при необходимости подключить социальные учреждения к резервным источникам питания. Также необходимо своевременно убирать упавшие во время стихии деревья.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Евгений Павлов доложил, что на дорогах республики работают 240 единиц дорожной техники. В аэропорту отменены авиарейсы.

Как сообщает официальный портал органов власти, Михаил Игнатьев призвал привлечь дополнительную технику и людей для борьбы со стихией. Кроме того, он отметил необходимость использования новых реагентов, поскольку традиционный метод борьбы с гололедом с использованием песчано-соляной смеси малоэффективен при такой погоде.

Председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров сообщил, что по поручению Главы Чувашской Республики руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления с минувшего вечера работали в режиме повышенной готовности, силы и средства ведомственных подразделений приведены в боевую готовность. Наиболее сложная ситуация при восстановлении подачи электроэнергии ночью была в Канашском и Моргаушском районах. «В Моргаушском районе энергетики переключили все энергохозяйство на резервный источник. В Канашском районе «Чувашэнерго» усиливает бригаду и технику, в ближайшие часы должны восстановить электричество во всех населенных пунктах», — доложил он.

По информации главы администрации г. Новочебоксарска Ольги Чепрасовой, на дорогах города работало 9 единиц дорожной техники. Утром задействовано еще столько же.

Глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков рассказал, что в столице республики магистральные дороги очищались с 4 февраля. В ночь с 4 на 5 февраля дорожники вывели на уборку, подсыпку, подметание и последующую очистку дорог 57 единиц дорожной техники. С утра 5 февраля на дежурство выведено 126 единиц спецтехники.

Михаил Игнатьев напомнил, что у энергетиков, сотрудников дорожных служб, ГКЧС Чувашии, сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления, жителей республики есть хороший опыт работы по устранению последствий непогоды. Так, в 2014 году все были задействованы в борьбе с последствиями ледяного дождя и мокрого снега.

Глава Чувашии поручил руководителям министерств и ведомств, органов местного самоуправления держать вопросы жизнеобеспечения населения на контроле, при необходимости принимать дополнительные меры. «Погода в очередной раз проверяет нас на прочность. Но мы справлялись с любыми трудностями. Все службы и ведомства должны работать в режиме повышенной готовности, делать все от себя зависящее», — подчеркнул он.

В связи с непогодой рекомендовано водителям быть крайне внимательными на дороге.

Во время снегопада необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим, избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем, не парковать свои автомобили на проезжей части, так как это мешает работе снегоуборочной техники, а также по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.