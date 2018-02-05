Практически во всех районах Чувашии нарушено энергоснабжение

В Чувашии наблюдаются обильные осадки в виде мокрого снега.

Как сообщает ГКЧС по Чувашии, нарушено энергоснабжение практически во всех районах республики. Сложная обстановка сейчас в Канашском районе. Без электричества пока остаются 11 населенных пунктов (около 780 домовладений и 1500 человек).

Энергетики и коммунальные службы перешли на режим повышенной готовности. Работы по устранению аварий начались ночью и продолжаются до сих пор.

ГКЧС Чувашии призывает жителей и гостей республики быть внимательными и осторожными. При возникновении происшествий – звонить на телефоны спасения: «01» и «112».