Промышленный фонд стал партнером банка

На прошлой неделе было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом развития промышленности Чувашии и Газпромбанком.

Как отмечают в Минэкономразвития, стороны обязались установить партнерские отношения и развивать долгосрочное сотрудничество в рамках реализации проектов и мероприятий, направленных на модернизацию промышленности и инвестиционной деятельности в республике, организацию новых производств и обеспечение импортозамещения, создание наиболее благоприятных условий для софинансирования проектов.

Фонд создан в целях привлечения инвестиций в экономику республики, создания благоприятных условий для субъектов деятельности в сфере промышленности и субъектов инвестиционной деятельности. В том числе в виде выдачи займов, предоставления грантов, взносов в уставный капитал, лизинга.