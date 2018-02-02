Задача для первого класса

В Интернете очередей нет

Второй год подряд в Чебоксарах родители будущих первоклассников подают заявления о приеме в школу в электронном виде. Онлайн-запись стартовала во вторник, 30 января, со школ Ленинского района. В среду, 31 января, ее вели школы Калининского района, а вчера к процессу подключились родители будущих школьников Московского района столицы.

Как сообщили в городском управлении образования, подача электронных заявлений прошла без каких-либо технических сбоев, неисправностей и жалоб. Процесс ввода данных на одного ребенка занимал у родителей не более пяти минут. Многие папы и мамы заранее подготовились к этому ответственному делу: почти два месяца раздел на портале образовательных услуг работал в тестовом режиме, и родители могли потренироваться в подаче заявления через Интернет. Все это время принимала звонки и горячая линия по вопросам приема в первый класс.

За первые три дня школы города приняли 4042 заявления. Это больше половины общего числа первоклассников в Чебоксарах (напомним, в 2018 году в 1-й класс пойдут около 7500 юных чебоксарцев. В 2017 году их было меньше — около 7100). В Ленинском районе, к примеру, прием документов проводился в 18 общеобразовательных учреждениях. По итогам первого дня там приняли 1325 заявлений. Самыми популярными у жителей этого района оказались школы №?1, 6 и 9. В Калининском районе зарегистрировали 962 заявления. Больше всего там оказалось желающих попасть в начальную школу № 2 и школу № 53.

В Московском районе набор в первый класс вели 19 школ. На 17.00 четверга там зафиксировали самое большое число заявлений?— 1755. Больше всего их подали в школы № 2, 45, 59, 61, 62 и лицей № 4.

Записывались в школы родители не только из дома или рабочего кабинета. Некоторые мамы и папы, не доверяя технике, все же с утра пораньше отправились в школы, чтобы подать заявление на месте, через оператора. В одной из школ Московского района, по словам родителей, даже наблюдались очереди из желающих поступить точно так же.

Между тем прием заявлений в первый класс не закончился. Начиная с сегодняшнего дня и по 30 июня круглосуточный электронный прием будут вести школы «по прописке» во всех районах города, а с 1 июля начнется прием на свободные места без учета места регистрации.

Фото kto-chto-gde.ru

Хоть заявления и принимают через Интернет, оригиналы документов в школу все-таки придется занести.