Приступил к работе новый глава администрации Алатыря

Подводник, главврач, подполковник, глава

На этой неделе приступил к работе новый глава администрации города Алатыря Юрий Боголюбов.

Конкурс по замещению должности главы администрации в Алатыре был объявлен в конце декабря прошлого года, после того как подал в отставку прежний мэр города Александр Герасимов. Заявления в комиссию принесли четыре кандидата — главврач центральной районной больницы, директор местного МУП, начальник одной из алатырских управляющих компаний и руководитель татарстанского ООО. После проверок поступивших документов к участию в конкурсе было допущено три человека, сообщают на сайте районной администрации. С каждым из них провели индивидуальное собеседование и по результатам рейтингового голосования на рассмотрение горсобрания депутатов были представлены две кандидатуры. Открытым голосованием депутаты отдали предпочтение главврачу Алатырской ЦРБ Юрию Боголюбову.

Таким образом, без полноправного руководителя сейчас остается лишь один муниципалитет — Красноармейский район. Как уже писала «СЧ», первый конкурс в районе не состоялся из-за того, что заявление подал лишь один претендент. Пришлось объявлять повторный конкурс. Как сообщили корреспонденту «СЧ» в администрации Красноармейского района, конкурсная комиссия должна собраться на заседание на следующей неделе.

ИЗ ДОСЬЕ

Юрий Боголюбов родился 8 марта 1966 года в Алатыре, в семье рабочих. После окончания школы поступил в Нижегородский государственный медицинский институт имени С.М. Кирова — учился сначала на лечебном, а затем на военно-медицинском факультете. Летом 1991 года в звании лейтенанта медицинской службы был направлен для продолжения службы на 3-ю флотилию атомных подводных лодок Северного флота, участвовал во многих боевых походах за пределы России. С сентября 1996 года продолжил службу в исправительной колонии № 2 г. Алатыря. В мае 2010 года подал рапорт об увольнении и был уволен на пенсию в звании подполковника. После этого работал в Центральной районной больнице Алатыря, сначала — заведующим хирургическим отделением поликлиники, а с сентября 2011 года — главным врачом ЦРБ. В 2015 году был избран депутатом горсобрания Алатыря 6-го созыва.

Среди наград Юрия Боголюбова — памятная медаль «За боевую службу», памятный значок «За дальний поход», памятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков», Благодарность Главы Чувашской Республики (2015 год) и другие.