В Чувашии появятся ветропарки

В Москве состоялась рабочая встреча представителей ООО «Русский ветер» и компаний-участников проекта строительства ветропарков в Чувашии.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, в ходе встречи были обсуждены перспективные направления взаимодействия в данной области, в частности, в локализации производства компонентов ветроустановок на территории Чувашии. Изучается возможное финансирование проекта из средств республиканского Фонда венчурных инвестиций.

Планируется, что ветропарки суммарной мощностью 100 МВт появятся в Чувашии в 2019–2020 годах. Между ООО «Русский ветер» и компанией Guris подписано соглашение о готовности инвестирования.