Чебоксарец набрал кредитов и уехал в Малайзию

По запросу российской стороны из Малайзии на территорию РФ депортирован 31-летний житель Чебоксар Артем Исаев, в отношении которого ранее по подозрению в совершении мошенничества в сфере кредитования Управлением ФСБ России по Чувашии было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2012-2013 годах этот гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, создал преступную группу, в которую также входил его старший брат Алексей Исаев. Цель — хищения денежных средств коммерческих кредитных организаций с использованием заведомо ложных и недостоверных сведений.В результате преступных действий злоумышленникам удалось похитить в общей сложности более 4,4 млн. рублей, принадлежащих банковским учреждениям с государственным участием.

В апреле 2014 года следственным отделом регионального УФСБ в отношении старшего брата Исаева было возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения кредита, впоследствии эти действия были переквалифицированы как мошенничество в сфере кредитования. Год спустя Ленинский районный суд Чебоксар приговорил его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

С учётом того, что Артем Исаев (младший брат) находился за пределами РФ и скрывался от органов следствия, он был объявлен в международный розыск. В отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В прошлом году было установлено, где именно находится Исаев.

По запросу российской стороны он был задержан правоохранительными органами Малайзии и доставлен в Чебоксары сотрудниками ФСБ. А в нынешнем январе Ленинский райсуд признал его виновным в мошенничество в сфере кредитования и приговорил к 4 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

