Социальные выплаты вырастут на 2,5%

Постановлением Правительства России от 26 января 2018 года № 74 установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году в размере 1,025.

С 1 февраля социальные выплаты будут проиндексированы на 2,5%.

В соответствии с федеральным законом № 444-ФЗ от 19 декабря 2016 года индексации подлежат размеры следующих выплат:

• ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, установленной Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;

• ежемесячной денежной выплаты ветеранам, установленной Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

• ежемесячной денежной выплаты и ежегодной денежной компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

• ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, установленной Федеральным законом от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

• компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, установленных Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

• ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, установленной Федеральным законом от 12 февраля 2001 года № 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

• компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, установленных Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

• ежемесячной денежной компенсации гражданам, получившим лучевую болезнь и другие заболевания вследствие радиационного воздействия, установленной Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

• социального пособия на погребение и стоимости услуг на погребение согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

• единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), установленных Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

• ежемесячной страховой выплаты, максимального размера ежемесячной страховой выплаты и максимальной суммы для определения размера единовременной страховой выплаты, установленных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».