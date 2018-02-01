В этом году в Чувашии будет построено еще 25 ФАПов

В 2018 году в республике будет построено еще 25 модульных ФАПов, благодаря чему будет обновлен каждый третий ФАП. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Новое здание модульного фельдшерско-акушерского пункта отвечает всем современным требованиям: имеется газовое отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, пандус для маломобильных групп населения. Созданы все условия для оказания качественной и первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению. ФАП оборудован необходимой мебелью, медицинской техникой, инструментарием.

В ФАПе предусмотрено несколько помещений: есть кабинет приема фельдшера, совмещенный со смотровым кабинетом, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным, санузел, комната для хранения лекарственных препаратов.

С 2013 года по инициативе Главы Чувашии Михаила Игнатьева в республике открыто 152 современных фельдшерско-акушерских пункта, что позволило обновить каждый четвертый ФАП.

