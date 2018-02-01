Чувашия – в группе с высшим уровнем рейтинга оценки регулирующего воздействия

Минэкономразвития России сформирован рейтинг российских регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации в 2017 году. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В рейтинге регионы разделены на группы с высшим, хорошим, удовлетворительным и неудовлетворительным уровнем. Чувашская Республика в очередной раз включена в группу с высшим уровнем. В Минэкономразвития России подчеркнули, что регионы, отнесенные к высшему и хорошему уровню, добились значительных успехов в организации и проведении ОРВ.

Эффективность института оценки регулирующего воздействия в субъекте Российской Федерации является одним из показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Напомним, благодаря эффективному взаимодействию органов власти с бизнес-сообществом, результативной командной работе в 2017 году Чувашия в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности занимает второе место среди 85 субъектов федерации. 27 декабря Президент России Владимир Путин на итоговом заседании Государственного совета РФ назвал Чувашию в группе регионов-лидеров, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере.